L’empresa de gelats artesans italians Gelati Dino, amb la seu central aa Empuriabrava, a Castelló d'Empúries, ha creat un gelat solidari per a recaptar fons per la lluita contra el càncer.

La iniciativa ha permès recollir 2530 euros que destinarà a l'Associació de Famílies amb Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC).

El grup elabora des de fa tres anys, cada mes, un gelat d’edició limitada.

Per primera vegada ha destinat els beneficis a una entitat sense ànim de lucre que lluita contra el càncer infantil. Coincidint amb el mes de la sensibilització sobre el càncer infantil, el setembre passat Gelati Dino va llançar un sabor especial de xocolata amb llet, amb sala dolç de llet i cruixents galetes salades pretzels.

Es va poder comprar durant tot el mes passat, en 9 dels 31 establiments que té a Barcelona, Madrid, Saragossa i Torremolinos.

Sara Rosso, directiva de la companyia i tercera generació del negoci, explica que "per nosaltres ha estat un honor col·laborar amb AFANOC i així aportar d’alguna manera el nostre petit gra de sorra per la causa”. Dino es planteja realitzar més accions com aquesta en un futur: “ens agradaria molt seguir aquesta iniciativa, amb AFANOC mateix o amb una altra entitat benèfica".

En les edicions limitades sempre duen a terme sessions de fotos per promocionar el producte i, aquest cop, els protagonistes van ser tres nens que estan en tractament. “Va ser una experiència molt maca i divertida i els nens s'ho van passar molt bé”, afegeix Rosso.

AFANOC és una entitat sense ànim de lucre que des de fa 35 anys posa en valor la importància de l’acompanyament als infants i els seus familiars durant els tractaments de càncer infantil. Proveeix suport psicoemocional i social a les famílies, i també fa tasques d’acompanyament als infants i joves hospitalitzats.

Gelati Dino té el seu gruix de botigues arreu del litoral gironí i a ciutats com Girona i Barcelona i també a Madrid, Torremolinos (Màlaga), Saragossa i Marràqueix. És l’empresa de gelats artesans més gran d’Espanya i compta amb un total de 208 treballadors, dividits entre les gelateries i la central d’Empuriabrava. Produeix 450.000 litres de gelat a l’any, el que suposa que anualment fabrica 4,5 milions unitats de 100 ml. Serveixen, de mitjana, un gelat cada sis segons.

Dino distribueix gelats a la restauració i n’ofereixen a mida pels xefs (treballen per restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics). També fabriquen i preparen ingredients i productes semielaborats per vendre a professionals del gelat artesà, són productors de la majoria dels ingredients que utilitzen i comercialitzen tots els productes per fer gelat i creps. L’empresa compra els aliments d’origen i directament al productor, com els fruits secs i els cítrics, que provenen de la regió del Piamonte, Sicília i d’altres zones d’Itàlia.

La companyia va néixer el 1978, any en què el fundador, Dino Pavese, va obrir la primera botiga a Empuriabrava. Tres generacions després i 44 anys més tard, Gelati Dino Gruppo s’ha convertit en una de les marques de gelat de referència del país. L’empresa segueix la tradició familiar, i a dia d’avui està dirigida pel gendre de Dino Pavese, Valter Rosso.