L’acusat que va llogar la furgoneta el 13 de març de 2020 i que va servir tres dies després als lladres que van assaltar amb violència el domicili dels amos d’un hotel a Cantallops ha assegurat que el seu nom hi consta perquè va deixar el seu DNI i la seva targeta de dèbit al seu camell a canvi de saldar un deute.

Al seu torn per declarar durant la segona i última sessió del judici del cas a l’Audiència de Girona, el processat va negar haver tingut cap mena d’implicació amb el robatori. Si el seu nom i cognoms constaven com a llogater de la furgoneta utilitzada en l’assalt és perquè es va sentir obligat a deixar-li les seves dades al seu camell, amb qui havia acumulat un deute d’uns 1.100 euros que no podia pagar, segons ha explicat.

El processat, que només ha contestat les preguntes del seu lletrat Carles Monguilod, ha assegurat que la persona amb qui hauria contret el deute era «perillosa» i que se’l coneix com «el flaco». Mentre l’acusat complia presó provisional per aquests fets, hauria amenaçat la seva família perquè no el delatés.

El seu lletrat li ha recordat al processat que la policia el va detenir uns mesos després a l’aeroport de Barajas de Madrid, davant el qual ell ha subratllat que no s’havia intentat escapar, sinó que volia a veure la seva família a la República Dominicana.

Pel que fa als altres dos acusats, que només han respost als seus advocats (Joan Pere Zapata i Gustavo Álvarez) també han negat cap vinculació amb el robatori així com que es coneguessin d’abans dels fets.

El robatori violent va tenir lloc el 16 de març de 2020, en ple confinament, quan l’home arribava al domicili, que comparteix finca amb l’hotel que regentava. Quan obria la porta del garatge va ser abordat per dos homes que el van reduir, colpejar i emmordassar de peus i mans amb cordes. També van tapar-li la boca amb cinta americana. La dona, que va sentir crits, va sortir al jardí i llavors va ser abordada per una tercera persona, que també va reduir-la i lligar-la. També va ser colpejada.

Els assaltants van saquejar tot el domicili i van endur-se joies, rellotges i uns 1.000 euros en efectiu després d’insistir molt a les víctimes perquè els diguessin on tenien la caixa forta.

Els tres processats s’enfronten a penes de fins a 16 anys de presó per un delicte de robatori amb violència en concurs real amb dos delictes de lesions i un agreujant de disfressa. Un d’ells també enfronta un segon agreujant de reincidència, ja que va ser condemnat en sentència ferma per un jutjat de Violència contra la Dona de Barcelona el 2016.

Les defenses demanen l’absolució, però Monguilod ha introduït una alternativa perquè en cas de condemna se li apliqui una atenuant de reparació del dany (ha indemnitzat les víctimes, tot i que manté la seva innocència) i una de drogoaddicció.