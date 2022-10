Sense ser una situació alarmant, però sí que genera mala imatge i despesa pública, el creixent incivisme que es detecta en carrers i places de molts municipis també és present a l’Escala. El Govern municipal coneix quins són els punts calents de la vila i les urbanitzacions i és partidari d’incidir en la divulgació de les normes bàsiques de civisme entre la població per a fomentar la convivència i el bon ús dels equipaments comuns.

És per aquest motiu que l’Ajuntament ha posat en marxa, aquesta tardor, una campanya de conscienciació ciutadana, amb l’edició i difusió d’uns tríptics informatius que insten al correcte reciclatge dels residus, a respectar el mobiliari urbà i a una tinença responsable d’animals.

En aquest àmbit, la campanya fa especial incidència en la necessitat de recollir els excrements dels animals de companyia del carrer o que no es poden abandonar mobles vells o electrodomèstics a la via pública. «Per això tenim la deixalleria municipal oberta a tothom», expressa clarament l’alcalde Josep Bofill. El municipi disposa fins i tot d’un servei de recollida de residus, totalment gratuït, que es pot activar trucant al 972 774 452.

«Com diu el títol del tríptic, ‘entre tots, podem millorar el nostre entorn’ i aquest és l’objectiu d’aquesta campanya de conscienciació, fer entendre a tothom que podem aportar la nostra ajuda a la millora de la convivència i dels nostres espais públics», remarca l’alcalde, Josep Bofill.

Sancions de 150 a 30.000 euros

La campanya divulgativa i la voluntat municipal de fer pedagogia no amaga que l’Ajuntament té ben regulat quin càstig es pot aplicar a qualsevol persona que trenqui les normes de convivència establertes, com ara abocar deixalles en llocs no permesos o fora d’hores, evitar recollir els excrements dels gossos o malmetre el mobiliari urbà. Per això, el tríptic també recull el règim sancionador vigent, amb multes que van des dels 150 euros als 30.000 euros, en funció de la seva gravetat.

Una de les situacions més preocupants és la de les bretolades que afecten l’espai públic. L’Ajuntament recorda que «malmetre el mobiliari urbà, com senyals de trànsit, arbrat, cartells informatius... situats a la via pública o en espais municipals, és un acte de vandalisme sobre els béns públics que al cap de l’any suposa una despesa important, ja que cal restituir i reparar els danys. També ho és fer grafits a les parets, portals o pintades en monuments, tanques...». L’Ajuntament espera despertar consciències i demana la «col·laboració ciutadana» en cas de detectar actituds incíviques flagrants.