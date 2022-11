Empresaris, professionals del sector turístic i representants de l'administració aposten per treballar conjuntament per la desestacionalització turística a l'Alt Empordà, una comarca amb molt de potencial. El centenar d'assistents a la jornada "Encarem el futur, la desestacionalització és possible” dilluns al vespre organitzada per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de l'Alt Empordà consideren que ajudaria a les empreses a retenir talent, a revertir en un millor producte turístic, i a potenciar els recursos naturals.

Els assistents van posar de manifest que l'Alt Empordà té capacitat per atraure turisme durant tot l'any. Paisatge, patrimoni, gastronomia, platges, clima i unes bones infraestructures són alguns dels elements que es destaquen. Durant una taula rodona, el director del Parc Natural de Cap de Creus, Ponç Feliu, constava en aquest sentit que "tenim una comarca singular i la millor d’Europa a nivell de biodiversitat” i “allargar la temporada permetrà garantir el manteniment dels recursos naturals i poder seguir explotant-los turísticament”. Les jornades van començar amb la presentació per part de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, que es va mostrar convençuda que "disposem de tots els ingredients per tenir un model de turisme d'èxit, només falta que ens ho creiem, que ens estimem Figueres i la comarca, i que treballem plegats per un mateix objectiu”. El president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de l’Alt Empordà, Miquel Gotanegra va apostar per treballar plegats i va posar sobre la taula la problemàtica de la falta de personal estable, una problemàtica que considera que es resoldria allargant la temporada. Per part de la patronal FOEG, el president, Ernest Plana, va recordar que la falta de personal és el principal problema dels sectors econòmics. Canvis en les vacances escolars El president de la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona, Antoni Escudero, va insistir a reclamar un millor repartiment de les vacances escolars tal com es fa a França i Alemanya, ajudes econòmiques i eines assequibles per avançar en la desestacionalització. La taula rodona va comptar amb ponents com el director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu; el director general de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Fèlix Roca; el director general de Perelada Resort, Eugeni Llos ; i la Personal Sommelier Laura Masramon. Van coincidir en què cal “teixir xarxa” entre els empresaris per fer arribar als visitants la diversitat i qualitat dels productes de la comarca. També van apuntar que la formació del personal és clau, i que és fonamental que la persona que està en contacte amb el client tingui un gran coneixement del territori. Eugeni Llos va reivindicar que cal valorar la marca Empordà i “explicar millor a l’hivern el potencial que tenim”. Ponç Feliu va recordar el valor de la comarca i els seus recursos naturals. Fèlix Roca va afegir que cal dissenyar productes que ajudin a arribar més lluny com, per exemple, les experiències immersives que ha posat en marxa la Fundació Gala-Salvador Dalí. La ponent Laura Masramon va manifestar l'opinió que “si entre nosaltres ens ajudem a comunicar les excel·lències del nostre territori podem avançar en la desestacionalització”. Per l’expert en màrqueting turístic, Jaume Marín, que ha dut a terme una ponència sobre els reptes del turisme, la desestacionalització dependrà del tipus de productes que es creïn i de la segmentació dels públics que es volen atraure. Segons Marín , cal aprofitar les oportunitats que ofereix el turisme senior o els nòmades digitals que van en augment. La trobada és la primera d’un cicle de jornades que s’han organitzat des de l’AHAE per debatre sobre els reptes del turisme a la comarca i que inclou una segona jornada centrada en la sostenibilitat que es durà a terme a finals de gener; i una tercera, el març, que girarà al volant de la digitalització.