L’empresa de gelats artesans italians Gelati Dino, amb seu central a Empuriabrava, ha inaugurat una gelateria al centre comercial del port de Doha, la capital de Qatar. Amb aquesta botiga en un país on el consum de gelats és baix obre mercat a Àsia després d'associar-se amb Harvest Internacional Trading.

L'empresa explica que de moment introduiran la gamma de productes i sabors tradicionals de Dino i, més endavant, la previsió és incorporar-ne de nous. En l'àmbit internacional, Gelati Dino, té un establiment a Marràqueix.

El 2022 Gelati Dino ha obert quatre noves gelateries que eleven a trenta-tres els establiments que té principalment a Catalunya i a l’Estat.

La companyia empordanesa ha assenyalat que vol introduir el món dels gelats a Qatar, país que actualment acull el Mundial de futbol.

L’entrada de Gelati Dino a Qatar es va produir a través del contacte amb Nasser Hassan Al-Jaber, president de NAAAS Holding Group, un grup immers en els sectors de l'hostaleria, immobiliari i logístic. Es tracta d'una botiga de cent metres quadrats al centre comercial on treballen sis persones.

Stefano Rosso, director de marca i tercera generació del negoci, ha informat que “es van posar en contacte amb nosaltres per iniciar un projecte d'expansió a Qatar" i constata que per "Gelati Dino és una gran oportunitat i un pas internacional important".

El director de marca ha explicat que "després de conèixer els nostres gelats en una visita a Barcelona i de fer un estudi minuciós del projecte, van mostrar l'interès a què obríssim una gelateria a Qatar". "El seu hòlding es compon de diferents divisions de negoci, una de les quals és la importació d’aliments a través d’Harvest Trading International”, informa.

Rosso afegeix que “el projecte comença a Qatar, però en un futur ens agradaria expandir-nos a la zona del golf aràbic”. El director de marca de Gelati Dino considera que “a Qatar i a la zona del golf, en els últims anys marques de tot el món hi estan entrant per oferir-hi els seus productes". Al país no tenen l’hàbit de consumir gelats i, per tant, "hi ha molt camí per recórrer". Per ara introduiran la gamma de productes i sabors tradicionals de Dino i, més endavant, la previsió és incorporar-ne de nous.

Quarta obertura el 2022

El de Qatar, és el quart punt de venda que Gelati Dino ha obert aquest 2022. Durant el primer semestre va inaugurar noves gelateries a Madrid (al barri de Chamberí), al centre comercial Finestrelles, d’Esplugues de Llobregat (Barcelona) i en el nou glàmping Pola Giverola de Tossa de Mar (Girona). Les quatre noves obertures han generat setze nous llocs de treball.

Gelati Dino té un total de trenta-tres establiments i el seu gruix de botigues s’ubiquen arreu del litoral gironí i a ciutats com Girona i Barcelona i també a Madrid, Torremolinos (Màlaga), Saragossa i Marràqueix (Marroc).

200 treballadors

Gelati Dino Gelati Dino és l’empresa de gelats artesans més gran d’Espanya i compta amb un total de dos-cents treballadors, dividits entre les gelateries i la central d’Empuriabrava.

Produeix 450.000 litres de gelat a l’any. Fabrica 4,5 milions d'unitats de 100 ml. Serveixen, de mitjana, un gelat cada sis segons. Dino distribueix gelats a la restauració i n’ofereixen a mida pels xefs (treballen per restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics). També fabriquen i preparen ingredients i productes semielaborats per vendre a professionals del gelat artesà, són productors de la majoria dels ingredients que utilitzen i comercialitzen tots els productes per fer gelat i creps. L’empresa compra els aliments d’origen i directament al productor, com els fruits secs i els cítrics, que provenen de la regió del Piamonte, Sicília i d’altres zones d’Itàlia.

La companyia empordanesa va néixer el 1978 quan Dino Pavese va obrir la primera botiga a Empuriabrava. Tres generacions després i quaranta-quatre anys més tard, Gelati Dino Gruppo s’ha convertit en una de les marques de gelat de referència del país.

L’empresa segueix la tradició familiar, i a dia d’avui està dirigida pel gendre de Dino Pavese, Valter Rosso