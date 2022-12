Els jutjats de Figueres acumulen prop de 15.000 assumptes pendents de tramitar

Les conseqüències de la crisi del coronavirus a l’àmbit judicial només es pot titllar de patacada. I si bé els jutjats gironins han patit un augment d’un 23% de casos pendents de tramitar des del 2020, en el cas de Figueres aquest augment és d’un 40%, passant de 10.650 a 14.852, una xifra molt per sobre de la resta de jutjats, i que suposa prop d’un 30% dels casos pendents totals de tramitar a tots els jutjats gironins (56.000). desembussar aquest tap li costaria prop de tres anys i mig, sempre que no ingressés cap assumpte nou durant aquest temps i es mantingués el mateix ritme resolutiu.

Els jutjats de Figueres arrosseguen problemes des de fa anys, i així ho recordava en una entrevista a aquest diari el degà del Col·legi de l’Advocacia de Figueres i president del Consell de l’Advocacia Catalana, Josep Ramon Puig, que manifestava que es necessitaven un o dos òrgans més per permetre el desdoblament de jurisdiccions.

A més, la pandèmia també va provocar problemes extra a l’hora de gestionar els espais, ja que les dependències del jutjat de Guàrdia on es passaven els detinguts no reunien les condicions necessàries i es va optar per utilitzar una sala de vistes. Això va suposar una sala menys on fer judicis. A això se li havia de sumar que entre vista i vista s’havia de netejar cada sala, i això també va endarrerir el nombre de judicis que es feien cada dia.

Durant el tercer trimestre de l’any els quatre jutjats de Figueres han resolt 1.968 casos, prop de 300 per òrgan, i n’han ingressat 2.314, uns 600 per cap. A més, té pendents d’executar l’altíssima xifra de més d’11.000 sentències.

Segons les dades del tercer trimestre difoses pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), per darrere deFigueres, els jutjats més col·lapsats són els de Blanes, amb més de 8.000 assumptes pendents de tramitar i una elevadíssima xifra de sentències pendents d’executar que quasi arriba a les 10.000. Això implica que entre els jutjats de Blanes i els de Figueres concentren més del 40% de les sentències pendents d’executar de la província (49.967).

En l’últim trimestre van registrar-ne 204 i en van resoldre 107.

Girona, en canvi, tot i ser l’òrgan judicial amb més volum d’ingressos (6.253), té uns nivells de congestió molt menors. I si bé durant els últims dos anys ha augmentat en un 18% els casos pendents a tràmit, ha aconseguit resoldre més del que ha ingressat. Té pendent d’executar prop de 4.000 sentències i n’ha resolt més d’un miler durant el tercer trimestre.

Per la seva banda, els jutjats de la Bisbal d’Empordà han aconseguit millorar la congestió i han rebaixat els assumptes pendents de tramitar. En canvi, l’execució de sentències està taponada: en té més de 6.000 pendents.