Miguel Ángel Moreno, de 56 anys, va ser trobat mort divendres passat, penjat amb un cordill de la llitera de la cel·la que ocupava a la presó. Moreno estava empresonat pel salvatge atac sexual a un nen d'11 anys el maig del 2021 a l'Escala. Tal com ha avançat El Punt Avui, el cas s'investiga com un suïcidi tot i que no va deixar cap nota. Fa nou dies el jutjat de Figueres li va comunicar el processament per agressió sexual a un menor i va ordenar l'embargament per cobrir les indemnitzacions per valor de 22.223 euros pels danys físics i morals que va ocasionar a la víctima: en el seu intent de violació, la va assaltar quan anava amb bicicleta a l'escola, va tombar i va colpejar brutalment, baixant-li els pantalons. Afortunadament, un testimoni va escridassar l'agressor i el va fer fugir. El nen va haver de ser atès a l'Hospital de Figueres.

L'any 2013, l'Audiència de Girona ja l'havia condemnat a un any i deu mesos de presó per intentar matar el seu pare octogenari asfixiant-lo amb un coixí al pis familiar de Puigcerdà. Miguel Ángel Moreno s'enfrontava a 16 anys de presó, però el tribunal va concloure que no el poden condemnar per intent d'homicidi perquè va desistir voluntàriament de matar el pare. El van acabar condemnant per dos delictes de maltractaments en l'àmbit de la llar per colpejar tant el pare com la mare. Durant el judici, l'acusat va admetre que va agredir el seu pare perquè «portava tota la vida volent-lo matar». Va manifestar que «era un desig» que tenia al seu cor i el va intentar asfixiar amb el coixí «com a mostra del que volia fer durant anys», perquè sabés «que el podia matar i que si no ho havia fet era perquè, en el fons, l'estimava».

Moreno va ser jutjat el 2006 acusat de matar una jove camerunesa llançant-la al riu Segre, a Fontanals de Cerdanya, l'any 2004. En va sortir ben parat i només el van condemnar a cinc anys de presó: un per homicidi imprudent, mig per les lesions que va provocar a la noia abans de llançar-la al riu i tres anys i mig per les lesions que va causar al xicot de la víctima. El 2010, el van tornar a detenir i el van enviar a presó per atemorir durant dies la població de Lladó. L'home es passejava armat, disparant i fent destrosses en cotxes a cops de bastó.