La Generalitat ha donat llum verda a la candidatura de la Festa de la Sal a Patrimoni de la Unesco. El Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català ha informat favorablement, per unanimitat, la proposta de candidatura de la Festa de la Sal de l’Escala al Registre de Bones Pràctiques de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Ara passa a mans del ministeri de Cultura de l’Estat, que és qui formalment ha de trametre la petició a la Unesco. «Aquest és un pas més endavant, després que l’Ajuntament de l’Escala iniciés el 2019 els tràmits pel reconeixement de la Festa de la Sal com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat i esperem que acabi aconseguint-se», remarca el regidor de Patrimoni Històric i Cultural, Martí Guinart. La Festa de la Sal va néixer el 1997, per commemorar el III centenari de la construcció de l’Alfolí de la Sal.