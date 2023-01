Endesa té a punt la proposta perquè el territori, particulars, empreses i organismes públics, puguin invertir en la construcció del parc eòlic Gatalatea de la Jonquera. La companyia disposarà de la Plataforma de Finançament Participatiu Fundeen a través de la qual es podrà aportar un mínim de 500 euros i un màxim de 25.000. La tramitació del parc està pendent en aquest moment de la disposició ambiental. Si fos favorable i s’assolissin la resta de punts de la tramitació es podria començar a construir el 2024.

Amb la mesura d’oferir la possibilitat al territori de participar econòmicament compleixen amb el decret català del 2021 sobre implantació de les energies renovables. Concreta que s’ha d’oferir fins a un 20% del finançament dels projectes als municipis on se situïn les instal·lacions eòliques.

La proposta d’Endesa planteja que el període d’inversió serà de 10 anys i tindrà una rendibilitat fixa del 5,5% als inversors més propers al parc eòlic, i el 4,5% per a la resta de la comarca.

La major inversió serà pels inversors de la Jonquera, Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Vilafant i Figueres perquè estan directament afectats pel projecte d’instal·lació.

Es podrà invertir en la construcció del parc via préstec a l’empresa promotora i propietària del projecte, la filial d’Endesa, Enel Green Power España, per tal de promoure el desenvolupament socioeconòmic del territori. El préstec està 100% garantit mitjançant garantia corporativa emesa per Endesa, S.A de qualitat Investment Grade (BBB+, Standart & Poor’s).

La participació es podrà comunicar una vegada es disposi de l’autorització administrativa. I l’empresa mostrarà els detalls properament al web de Fundeen.

El Parc Eòlic està en una fase de tramitació força avançada i ja es va presentar als veïns.

El projecte de parc renovable, que actualment està en fase de desenvolupament, suposaria una inversió de prop de 50 milions d’euros al territori, tindria una potència de 49 MW i comptaria amb 9 aerogeneradors, que quedarien fora dels espais naturals protegits de la zona, ha informat Endesa.

El projecte, que inclou el parc eòlic situat a la Jonquera i la seva infraestructura elèctrica d’evacuació fins a Figueres, va començar a gestar-se el 2020 i ha evolucionat per donar resposta als diferents requeriments i suggeriments de l’administració i la comunitat local, remarca la companyia.

En aquest sentit, ha explicat que la disponibilitat de recurs eòlic a la zona permetria l’aportació d’energia neta al sistema energètic en una demarcació que només genera un 2% de l’energia que consumeix i on hi ha molt poca generació elèctrica. La instal·lació permetria generar al voltant de 140 GWh/any, l’equivalent al consum elèctric que tenen durant un any la meitat de les llars de l’Alt Empordà i evitaria l’emissió de 116.000 tones anuals de CO2 a l’atmosfera.

L’Ajuntament de la Jonquera s’ha mostrat contrari al projecte. Va presentar el 2021 un recurs de reposició en contra de la viabilitat del parc eòlic. A l’escrit, argumenta que els aerogeneradors, «d’una altura conjunta de 200 metres», tindran un fort impacte paisatgístic visible des dels municipis veïns. També al·legava que la proposta afecta uns terrenys classificats d’alt risc d’incendi i que, si es portés a terme, «crearia tota una àrea d’exclusió aèria» que impossibilitaria que els mitjans aeris poguessin actuar. El consistori insistia que el parc afectarà espais PEIN i corredors ecològics.