La investigació inicial sobre l’incendi en un pis de Figueres on va morir un home de 56 anys i una dona va quedar ferida crítica apunta que podria haver estat accidental, segons ha explicat l’alcaldessa, Agnès Lladó, i han confirmat fonts dels Mossos d’Esquadra. Ahir al matí agents de la científica es van desplaçar fins a l’immoble, ubicat al carrer de l’Àngel, per prendre imatges i determinar les causes exactes. Lladó va explicar que el foc, que es va declarar cap a les deu de la nit, va acumular una gran quantitat de fum «i poca flama» i que no ha afectat l’estructura de l’edifici.

El foc es va declarar a la primera planta d’un bloc amb quatre pisos per causes que encara s’estan investigant. Hi havia dues persones. Els serveis mèdics van fer la reanimació cardiopulmonar a l’home però no van poder fer res per salvar-li la vida. La dona estava en estat crític amb cremades a la cara, segons ha explicat l’alcaldessa. A l’immoble també hi van localitzar un gos sense vida. S’hauria produït per causes accidentals. Així ho apunta la investigació inicial, que d’entrada no hi han trobat indicis de criminalitat. Lladó ha explicat que podria haver-la ocasionat una mala combustió tenint en compte que el foc tenia «poc oxigen i va generar molt de flum i poca flama».

Una veïna del bloc Gala ha dit que al pis hi tenien una estufa elèctrica propera al sofà i que les flames es podrien haver originat al menjador. Que no va sentir cap soroll estrany abans del foc . Ja era al llit quan li van picar a la porta per avisar-la del foc i quan va trucar a emergències, ja hi estava arribant la policia. Gala també ha explicat que la parella tenia problemes d’addiccions.