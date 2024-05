Una nou pelada als mobles: el truc viral per restaurar casa teva de dalt a baix

Els teus mobles fets malbé tenen una nova oportunitat per salvar-se. No et preocupis; si has reaccionat tard a les taques, esgarrapades o marques que es registren fàcilment en materials encara ets a temps de recapacitar i tornar-los el color original.

Segurament a l'hora de buscar solucions senzilles, barates, i eficients amb què donar un altre color a la teva taula per al te -en sentit literal i figurat- mai hauries imaginat que tens la solució a la cuina, i menys entre la secció de fruits secs. L'única cosa que necessites per combatre els raigs que adornen el teu moble després d'haver aixecat el vernís és una nou; o més aviat unes quantes, en funció de la mida de la superfície que vulguis cobrir.

Un cop les tinguis, treu-ne la closca i queda't amb el fruit. El que et servirà per tornar-li la brillantor a la fusta és la pell de la nou. Frega cada meitat a consciència per cada part fins que no doni més de si i continua amb el procés fins que hagis acabat.

Si bé és un procés força laboriós i que requerirà un bon pessic del teu temps, els resultats abans i després són força notables. De tota manera, no cal que comencis i acabis el mateix dia; pots repartir-te la tasca al llarg de la setmana en funció de la càrrega de tasques que tinguis.