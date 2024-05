Vídeo: Així era el 'zulo d'emergència' en el qual la màfia del tabac tancava i amagava els seus treballadors

El forat, a l'altre costat d'una de les parets de la fàbrica, mesura mig metre d'ample per cinc de llarg. L'única manera d'accedir a ell és movent un petit tauló camuflat en un dels immensos envans que flanquegen la nau, però pocs sabien que després del suposat taller de mobles de fusta i fusteria de Lucena (Còrdova) s'amagava una complexa factoria clandestina de tabac falsificat, amb tecnologia d'última generació, que albergava fins a un "zulo d'emergència" per a ficar durant hores els treballadors en cas que fossin sorpresos per la policia. Quan va arribar fins ell, la Guàrdia Civil va trobar en el seu interior diverses ampolles d'aigua buides.

Els agents del grup de Delinqüència Econòmica i Anticorrupció de la Unitat Central Operativa (UCO) i de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Còrdova han aconseguit desarticular la màfia internacional que operava tant a la nau de Lucena com a una altra, bessona, situada a Humanes (Madrid) i han aconseguit detenir a 20 dels implicats i alliberar 11 empleats d'origen búlgar que estaven tancats a la fàbrica de Madrid. Allí, els treballadors dormien, menjaven, s'endreçaven i treballaven fins a 12 hores diàries fabricant cigarrets per a l'organització, segons fonts del cas.

La fàbrica desmantellada a Lucena estava dissenyada i construïda per evitar el seu accés des de l'exterior. / GUÀRDIA CIVIL

Els investigadors van intervenir en les dues naus i en diversos camions de la trama més de 6 milions de cigars falsificats i gairebé 33 tones de picada de fulla de tabac, valorats en 7'6 milions d'euros, i que anaven a vendre's en el mercat negre portuguès i francès.

La trama operava amb màquines d'alta tecnologia, valorades en fins a dos milions d'euros, i tècnics que viatjaven des de Bulgària a les naus de Còrdova i Madrid quan es trencava alguna cosa, ho reparaven i tornaven a marxar

Segons ha pogut saber el canal de recerca i successos de Prensa Ibérica, només amb el material confiscat, la Guàrdia Civil calcula que l'organització, d'origen búlgar, hauria comès un frau contra la Hisenda Pública de més de dos milions d'euros, mancant l'anàlisi que està realitzant l'Agència Tributària. Però portava activa des de principis de 2023 al nostre país, per la qual cosa el frau ascendeix a desenes de milions d'euros, segons els investigadors.

Zona de vida i zona de treball

L'organització traslladava "mà d'obra barata" des de Sofia i altres ciutats de Bulgària a Espanya. I, des que els empleats arribaven al nostre país, estaven controlats i tenien prohibit trepitjar un altre sòl que no fos el de la fàbrica. Altres búlgars, al servei de la trama, eren els encarregats de portar-los fins allà, una vegada per setmana, menjar no perible, aigua i altres queviures que havien de consumir en la "zona de vida" de la nau: un quartet en el qual el menjar es barrejava amb les escombraries i on tots s'amuntegaven en 14 llits, d'acord amb les fonts consultades.

Un ciutadà espanyol, resident a Madrid, va llogar amb el seu nom la nau d'Humanes i actuava de testaferro per a l'organització

Els treballadors que ocupaven un lloc bàsic en el grup compartien habitació amb altres companys. Únicament el vigilant de la nau, l'home que tenia assignat un major grau de responsabilitat en la trama, tenia dret a dormir sol. La zona de vida estava separada, a través de panells, de la "zona de treball", que sí que tenia condicions higièniques i estava perfectament organitzada.

La mercaderia falsificada no s'emmagatzemava molt de temps a les naus, per si eren descoberts. La xarxa de distribució, formada per un grup de ciutadans búlgars i ucraïnesos, recollia els cartons de tabac, amb etiquetes de Marlboro, Camel i altres primeres marques, i els distribuïa, fora d'Espanya, en camions i furgonetes de l'organització, segons les perquisicions.

Els investigadors van intervenir en les dues naus i en diversos camions més de 6 milions de cigarrets falsificats. / GUÀRDIA CIVIL

Els empleats "treballaven" gairebé "com a soldats" per als caps de la trama, que dirigien el negoci des de Bulgària, encara que comptaven amb homes de confiança al nostre país. Havien nomenat un home com a responsable a escala nacional, que era "els seus ulls i les seves oïdes" a Espanya. En un escalafó inferior, diversos responsables de zona (un a Còrdova i un altre a Madrid) rendien comptes davant els primers. L'organització també havia "contractat" un ciutadà espanyol, resident a Madrid, perquè actués de testaferro i llogués amb el seu nom la nau d'Humanes.

La Guàrdia Civil sospita que l'organització comptava amb una infraestructura similar en altres països, de manera que quan percebien que una de les fàbriques estava "cremada", és a dir, sota el radar de la policia, la "deixaven refredar" un temps i mentrestant incrementaven la producció en una altra ciutat o país.

Aïllar els vapors del tabac

Segons la recerca, totes les seves fàbriques estaven situades "en polígons industrials o zones rurals aïllades de nuclis urbans per a cridar l'atenció el menys possible". El seu objectiu era evitar que el soroll que generen les premses i la resta de màquines amb les quals produïen els cigarrets alertés a altres negocis confrontants o als veïns de finques pròximes, en el cas de la fàbrica de Còrdova.

Les naus de Lucena i de Madrid estaven perfectament insonoritzades. A més, els detinguts havien "compartimentat" l'interior de les fàbriques per a aïllar-les i impedir que afloressin a l'exterior els vapors que es generaven durant el procés de producció de tabac. Els treballadors produïen amb "un rendiment poques vegades vist en aquesta mena de grups", però és que aquesta no era una organització més. Dues troballes, que denoten el grau de sofisticació de la trama, van cridar l'atenció dels agents de l'UCO i de la Guàrdia Civil de Còrdova i Madrid.

Els empleats s'amuntegaven en 14 llits en les quals el menjar es barrejava amb les escombraries. / GUÀRDIA CIVIL

La trama disposava d'una caríssima maquinària, d'alta tecnologia, a més de generadors, gasoil... només a l'abast d'importants empreses tabaqueres: "són màquines molt específiques que costen entre un milió i mig d'euros i dos milions", apunten fonts policials. I no sols això: "aquestes màquines necessiten tècnics especialitzats que les instal·lin i manipulin. L'organització comptava amb tècnics fora d'Espanya que venien a Còrdova i Madrid quan es trencava alguna cosa, ho reparaven i tornaven a marxar".

A més, la trama búlgara comptava ja amb cartons genèrics, de color negre, per a donar sortida a la mercaderia, un empaquetat neutre per a reduir el consum de tabac que ja s'usa, en el mercat legal, en molts països de la Unió Europea, com França, i que està pendent d'aprovar-se aviat a Espanya. L'objectiu d'aquest nou envàs és, segons anunciava fa només uns dies el Ministeri de Sanitat, que tots els paquets siguin iguals i, per tant, l'empaquetament no suposi un reclam en si mateix per als fumadors. El que demostra que els caps de la màfia estaven al corrent dels canvis legislatius de cada país en la comercialització de tabac.