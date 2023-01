L'arquitecte Enric Ruiz-Geli ubicarà a la ciutat de Figueres la seu del seu estudi en un nou edifici que pretén ser un nou node cultural on es podran veure els treballs dels seus 25 anys de trajectòria.

El projecte pretén mostrar les obres de l’arquitecte i el donarà a conèixer a la ciutadania. De moment, s'ha fet pública la decisió i "l'encàrrec" de l'Ajuntament d'elaborar el projecte, que es donarà a conèixer al març.

L'espai contemplarà maquetes com la de l’aquari de Nova York, impressions en 3D, el prototip de projecte del Bulli, entre altres.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha explicat només que la ciutat cedirà uns terrenys municipals i que "l'impulsarà", tot i que no ha concretat com es finançarà.

Per la seva banda, Ruiz-Geli ha dit que no serà "ni un museu, ni un centre cultural" i que, banda de maquetes i esbossos, hi haurà obres d'altres autors que formen part del seu fons.

Però Lladó ha manifestat que “és un orgull per la ciutat que l’Enric Ruiz-Geli, l’arquitecte amb més reconeixement internacional, aposti per la nostra ciutat. Reforça el nostre sentit de pertinença, el nostre orgull de ciutat. Un projecte dels figuerencs més internacionals que tenim a dia d’avui serà aquí”.

Enric Ruiz-Geli ha explicat que “aposto per Figueres perquè és la meva ciutat, perquè vull compartir, donar i participar de la meva ciutat i permetre que els figuerencs i les figuerenques puguin conèixer el meu arxiu. L’arxiu generarà a Figueres un potencial de l’economia del coneixement”.

En definitiva, elements arquitectònics de gran valor que des del govern remarquen que "situarà Figueres en el punt més alt de l’arquitectura", ja que molts d’ells han estat a grans certàmens d’arquitectura com la Biennal de Venècia.

L’arxiu que s’ubicarà a la ciutat de Figueres és un arxiu col·lectiu, amb obres de col·leccions de professionals multidisciplinaris com Josep Perelló, físic, Richard Buckminster Fuller, arquitecte, Toni Cumella i ceramista. En aquest nou espai l’educació, la formació i la divulgació tindran un paper molt important.