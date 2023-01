Un cartell de la il·lustradora rosinca Sara Rosell Betriu anuncia el carnaval de Roses del 16 al 20 de febrer.

La vitalitat i el color protagonitzen el cartell d’un de les celebracions més populars a la població que es podrà portar a terme sense les limitacions de la pandèmia.

L’Ajuntament ha presentat el cartell per despertar de nou l’esperit de carnaval. L’autora ha volgut plasmar amb aquesta creació un «carnestoltes innocent i ple de colors» amb «un noi i una noia, disfressats d’éssers més petits, donant pistes d’una festa d’arraigada tradició». Tenim elements que representen Roses com ara gavines disfressades i ones de fons que plasmen l’essència del nostre poble pesquer, mentre que la lletra ha sigut feta especialment per aquest cartell, formant part del dibuix i donant-li un toc únic.»