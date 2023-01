Capmany reforça la capitalitat del vi amb un centre d’interpretació interactiu

Capmany és el municipi amb més cellers inscrits en el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà, nou en total, i és també el poble que durant anys va tenir en actiu la cooperativa agrícola de vi i oli més antiga de la comarca, el Sindicat El Parral, fundat el 1911. L’envelliment dels vinyataires tradicionals i l’empenta que van anar agafant els cellers privats van posar punt final a la vida cooperativista i, ara ha fet tretze anys, tot el conjunt d’edificacions del sindicat va passar a mans de l’Ajuntament.

«Lluny de ser un problema, obtenir la propietat d’El Parral ha estat una benedicció per al poble, perquè ens ha permès crear nous equipaments que són molt útils i que mantenen l’esperit vitivinícola de Capmany», apunta l’alcalde, Joan Fuentes.

Després de successives fases de rehabilitació, amb participació financera de la Diputació de Girona a través del Pla de Monuments de 2021 i del Pla de Cooperació Econòmica de 2022, cada cop és més a prop l’obertura d’un centre expositiu interactiu que repassarà la història i l’actualitat de la vinya i el vi del territori. «Evidentment, serà un centre amb esperit capmanyenc, però aquest esperit també representa tota la DO Empordà i comptem amb la col·laboració del Consell Regulador per a fer-lo realitat ben aviat. Ja està molt avançat, l’espai de la tercera nau està adequat per a acollir el centre i ara només ens falta aprovar licitar, adjudicar i executar el projecte museïtzació que ha projectat l’equip Pigem Matamala», afegeix el batlle.

L’espai es dirà Vi-Vent i aprofita part de les antigues tines de la cooperativa per a enllaçar, mitjançant una passarel·la accessible per a persones amb mobilitat reduïda, diferents sales que explicaran de manera interactiva el relat del centre expositiu. A més d’imatges virtuals i peces històriques de la mateixa cooperativa i dels seus associats –el nom dels quals figura en un gran cartell a la nau central–, també hi haurà una part de les eines que va recollir durant anys el col·leccionista Joan Cabañó i que la seva família ha cedit a l’Ajuntament de Capmany després d’haver de marxar precipitadament de Pont de Molins.

A la part superior, s’ha creat una sala de tastos «que tant ens pot servir per a fer-hi presentacions i conferències, com per a celebrar-hi tastos de vins i d’olis. La idea és que tot plegat ens ajudi a difondre la història i la realitat de la DO Empordà», diu Fuentes.

No hi faltaran fotografies antigues de gran format, a la nau central, que ajudaran a contextualitzar l’evolució del món del vi i finestrals oberts entorn d’un edifici que permetran veure les plantacions properes de vinya i olivera. Tot plegat per mostrar un paisatge que ha marcat la trajectòria vital de la falda de l’Albera i que ha tingut nombrosos episodis que ajuden a entendre com els seus vins també han estat una de les bases importants del prestigi actual de la DO Empordà representada a hores d’ara pels cellers Arché Pagès, Pere Guardiola, Oliveda, Marià Pagès, Vinyes d’Olivardots, Aldea de Buscarós, Santamaria Gran Recosind i Vins Pagès.

Llarga trajectòria

Una bona mostra d’aquesta llarga trajectòria històrica és Medalla i Diploma de Perfecció obtingut a l’exposició nacional del 1877 pel vi negre elaborat per Gregori Artizà, precursor del celler Santamaria Gran Recosind, un dels personatges destacats en la lluita contra la fil·loxera. Aquest celler encara preserva part de l’antic celler del segle XVI i una sala museu dedicada a la trajectòria d’Artizà. En el celler Oliveda, també hi ha un espai expositiu dedicat a l’evolució de les aixetes de les botes i les tines de vi. Gairebé tots els cellers de Capmany amb espais representatius de la seva trajectòria.

Aquests retalls d’història s’afegeixen a la feina creixent que han anat fent la majoria de cellers amb l’enoturisme, potenciant el coneixement de les vinyes, l’elaboració dels vins i la preservació d’un paisatge marcat per la tramuntana i els focs. Joan Fuentes té molt clar que «el centre Vi-Vent complementarà tota aquesta trajectòria tan important per a l’economia de la nostra comarca. Pensem que serà una aportació destacada en aquesta voluntat de fer país i de mostrar com érem i com som».