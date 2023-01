Ahir es va inaugurar el projecte que converteix el Passeig Nou de Figueres en un memorial de les víctimes dels bombardejos de la ciutat durant la Guerra Civil.

S'hi han instal·lat un total de 400 petges de ceràmica al llarg del passeig gravades amb el nom propi i l'edat en record a les víctimes. Aquestes peces són de dues tipologies diferents: per les víctimes adultes, són de fang de terra vermella amb la lletra blanca i les dels infants són de fang blanc amb lletres d'òxid de coure. A més, una escultura d'Eudald de Juana, amb el títol «Memòria, 2022», de 2,28 metres d’alçada i 2,60 metres d'amplada amb fosa de bronze ara presideix el passeig.

El projecte ha estat una iniciativa del Grup d'Enriquiment de l'Institut Ramon Muntaner, en el qual han participat un seguit d’alumnes, i que proposava una sèrie d'accions per recuperar aquesta part de la memòria històrica de la ciutat.

En l'acte hi va participar la consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya, Gemma Ubasart. A més, aquest va estar amenitzat per membres de la Jove Orquestra de Figueres i per la lectura de poemes a càrrec de La Funcional Teatre.

Recuperació i projecte

Els responsables de la iniciativa recorden que durant la Guerra Civil, Figueres va ser la segona ciutat catalana més bombardejada i aquella que, després de Barcelona, va patir més víctimes mortals. Durant l’any 1938 i especialment en els primers mesos de 1939, al voltant de 400 persones van morir a causa dels devastadors bombardejos. Afegeixen, igualment, que «els darrers anys, gràcies a la implicació de les institucions de la ciutat, la comarca i el país i, a partir de diverses iniciatives dutes a terme per historiadors i artistes, s’han començat a estudiar i a explicar aquests atacs i a donar veu a les víctimes».

D’aquesta manera, el projecte inaugurat ahir és una intervenció permanent en l’espai urbà «que vol servir per honorar el record d’aquestes persones afectades, denunciar la barbàrie de la Guerra i educar la ciutadania en la Cultura de la Pau».