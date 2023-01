La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, assegura que aprovaran "en molt poques setmanes" el Plà d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM), que inclouen el golf de Roses com a zona per al desenvolupament de l'eòlica marina.

En un esmorzar al Club Espanyol d'Energia, la ministra ha dit que és qüestió de temps es porti al Consell de Ministres i que s'estan enllestint els tràmits que falten. L'aprovació és el pas que falta després que al desembre el BOE publiqués la declaració ambiental estratègica, que mantenia el golf de Roses com a espai on podran desenvolupar-se aquest tipus de projectes. En aquests moments, hi ha sis parcs eòlics projectats en aquesta zona.