La plataforma Albera Lliure de Molins (ALLIMO) rebutja l'autorització de la Generalitat a la declaració d'impacte ambiental del parc eòlic Galatea, projectat a la Jonquera, i fa una crida a entitats, empreses, administracions i partits per unir esforços i aturar-lo. En un comunicat, l'entitat assegura que hi ha "greus mancances" en la memòria de la prospecció superficial i l'estudi de patrimonial. Entre elles, "l'error més greus és la no inclusió de l'ermita de Santa Llúcia, tot i estar a la mateixa distància d'un aerogenerador que l’església de Sant Jaume de Canadal, que sí que hi surt". Al seu entendre, aquesta mancança s'hauria de considerar com una "invalidant del projecte".

En relació a això, asseguren que tenint en compte això, un dels aerogeneradors previstos sobresortirà uns 130 metres per sobre del mirador de l'ermita "convertint un espai de silenci, excursions, esbarjo i aplecs en un lloc desagradable i tenebrós". L'entitat també critica que no es demanin condicions en relació al patrimoni cultural i paisatgístic i que, sobre la pedra seca, només es digui que "caldrà evitar qualsevol afecció directa i, per al cas que l'afectació no pugui ser evitada, caldrà dur a terme un estudi de documentació gràfica, topogràfica i fotogràfica, i la seva restitució, en la mesura que resulti viable". "El que no és diu en el projecte ni en l'acord és que la restitució i/o restauració d'un espai amb orografia abrupta ple de grans afloraments granítics, cabanes i murs de pedra seca és inviable; i més encara quan molts d'aquests elements ni tan sols han estat catalogats", afegeixen al comunicat. En definitiva, diuen, l'autorització obre una porta "perquè les grans empreses energètiques entrin a destruir l'Albera i, un cop oberta, ja ningú la podrà tancar perquè aquesta transició energètica (tan necessària a la comarca i que nosaltres creiem que cal fer en l'entorn de les infraestructures de l'Alt Empordà) serà molt llarga". A més, afirmen que amb aquest acord es vol trencar "el tabú" que, a l'Alt Empordà, "la Generalitat no hi permetrà mai fer-hi parcs eòlics, però ho fan de la pitjor manera possible, començant per degradar irremeiablement l'entorn dels boscos de Canadal i Santa Llúcia, amb un dolmen i una ermita mil·lenaris". Per tot plegat, fan una crida pública a unir "forces i esforços" per aconseguir aturar el projecte i impulsar el que fa temps que demanen: la creació del Parc Natural de l'Albera.