La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha defensat l'aprovació de la declaració d'impacte ambiental (DIA) del parc eòlic Galatea, projectat a la Jonquera i ha assegurat que no faran "res que malmeti el territori". En aquest sentit, ha remarcat que la DIA està "extremadament condicionada i molt afinada". "Si l'ha passat és perquè el projecte pot instal·lar-se". "Som els del diàleg, que tot ho posem sobre la taula i tenim clar el que es pot i el que no es pot fer", ha afegit. En relació al POEM que ha d'aprovar l'Estat, Jordà ha dit que estan a l'espera que es publiqui i que l'analitzaran amb el territori.

La consellera ha recordat que fa pocs dies van constituir un grup de treball amb els alcaldes afectats i que la seva intenció és abordar-ho amb ells. "Hem de ser capaços quan sapiguem les regles del joc, de jugar-les de la millor manera en benefici del territori i de la transició energètica".

La Generalitat ha donat llum verda aquesta mateixa setmana a la DIA d'aquest parc eòlic, que Endesa vol instal·lar a la Jonquera. Tot i que la DIA és favorable, la ponència d'energies renovables hi ha introduït un seguit de condicionants.

Entre ells, la Generalitat especifica que caldrà fer un estudi per veure si la zona on es volen situar els molins afecta espècies de flora amenaçades (i si és així, prevenir-ne l'afectació); que caldrà evitar afectar "directament" murs de pedra seca; que tant la línia elèctrica com els aerogeneradors hauran de portar dispositius per evitar que hi xoquin aus o ratpenats, que caldrà compensar les 31 hectàrees de suredes que se'n veuran afectades o que la subestació del parc Galatea s'haurà d'integrar millor al paisatge.

La companyia va anunciar dilluns que estan estudiant la resolució, tot recordant que el projecte que van presentar és "molt curós ambientalment" i ja avancen que la seva voluntat és la d'incorporar-hi totes les "condicions".

50 milions d'inversió

El parc eòlic Galatea suposarà una inversió de gairebé 50 milions d'euros , tindrà una potència de 49 MW i permetrà generar uns 140 GWh/any, que equivaldran al consum elèctric que tenen durant un any la meitat de les llars de l'Alt Empordà.