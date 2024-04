Els Comuns defensen un model turístic més sostenible

Eloi Badia, candidat de Comuns Sumar per Girona, ha visitat aquest dissabte al matí Sant Feliu de Guíxols per donar a conèixer les propostes de la seva formació per fer front al «model actual de massificació turística».

Badia ha assegurat que «si sumen tots els llits turístics disponibles son 450.000 llits, més de la meitat de la població de les comarques gironines». Ha afegit també que «les comarques gironines no necessiten ni un hotel més ni un pis turístic més fins a recuperar el dret d’accés a l’habitatge».

El número 1 de la llista per Girona ha visitat el municipi del Baix Empordà acompanyat per Anna Portillo, candidata número 2 de la llista, i Jordi Lloveras, número 3 de la llista i regidor de Guíxols des del Carrer

La principal proposta presentada per Badia és un Pla director d’allotjaments turístics. El candidat dels Comuns ha explicat que a les comarques gironines hi ha 43.000 habitatges d’ús turístic, que representen el 44% dels que hi ha a tot Catalunya. Aquesta xifra contrasta amb els 261 habitatges públics a la demarcació.

“Els gironins i gironines necessitem que aquests 43.000 pisos turístics retornin al parc d’habitatge per poder viure amb dignitat” ha expressat.