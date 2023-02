La plataforma SOS Costa Brava, els Amics de la Natura de Cadaqués i la Iaeden-Salvem l'Empordà han presentat al·legacions contra un pla que preveu construir 26 nous habitatges al sector Bartomeus del municipi. Les entitats critiquen que l'Ajuntament l'hagi aprovat inicialment quan s'està redactant el nou POUM. El projecte preveu que al sector s'hi aixequin 36 edificis -deu dels quals, ja construïts- i que en paral·lel també es creïn quatre noves illes urbanes. Els ecologistes reclamen que la tramitació del pla es paralitzi "immediatament" i que l'edificació prevista es redueixi "de manera substancial". A més, critiquen que, amb això, l'Ajuntament vulgui "legalitzar" un transformador i part d'un bloc afectats per una sentència d'enderroc.

El pla urbanístic afecta el sector Doctor Bartomeus de Cadaqués. L'Ajuntament el va aprovar inicialment per junta de govern local a finals de l'any passat. El pla preveu aixecar un nou sector, format per quatre illes urbanes, on s'hi podran construir 36 habitatges (dels quals, deu ja s'han aixecat).

Els ecologistes critiquen que l'àmbit del pla, que s'estén a 11.194 metres quadrats, afecta "sòls amb feixes, parets i murs de pedra seca; oliveres, pins i ametllers, i terrenys inclosos a l'entorn de protecció del Puig d'en Colom". A més, subratllen que al sector hi ha desnivells de fins a 15 metres.

SOS Costa Brava, els Amics de la Natura de Cadaqués i la Iaeden han presentat conjuntament al·legacions a l'aprovació inicial del pla. Reclamen que la seva tramitació es paralitzi "de manera immediata" i critiquen que l'Ajuntament l'hagi tirat endavant quan s'està redactant el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que ha de substituir el planejament vigent (que data del 1986).

"Reclamem que s'ha de reduir substancialment l'ocupació, la volumetria, l'edificabilitat, el nombre d'habitatges i la densitat, apart d'ampliar les zones verdes i minimitzar l'impacte visual i paisatgístic de l'àmbit urbanístic", sostenen les tres entitats. A més, els ecologistes sostenen que "no té sentit" que, mentre s'està redactant el nou POUM, de manera "simultània" el consistori aprovi plans parcials que "continuen executant el vell, obsolet i insostenible Pla General de Cadaqués".

Per això, en paral·lel al projecte que fa referència al sector Doctor Bartomeus, les tres entitats també reclamen a l'Ajuntament de Cadaqués que apliqui "una moratòria urbanística" arreu del municipi fins que no s'hagi aprovat el nou POUM.

Sentència pendent

Les tres entitats també recorden que, precisament, el sector que ara es vol urbanitzar té diverses sentències judicials al damunt. En especial, precisen, una que va dictar el Suprem l'any 2008, que obliga a enderrocar parcialment un edifici de vuit habitatges i un transformador d'electricitat.

Els ecologistes critiquen que el consistori vulgui fer una maniobra per "legalitzar-ho" i subratllen que l'Ajuntament de Cadaqués "té el deure i l'obligació ineludible d'actuar enderrocant aquest i d'altres elements constructius fora de normativa, restablint la legalitat urbanística". "Aquest enderroc s'hauria de fer amb caràcter previ a qualsevol nou desenvolupament urbanístic", conclouen.