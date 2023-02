L'Ajuntament de Roses ha començat els tràmits per modificar el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i destinar 26.385 m2 a activitats industrials. Es tracta del sector SUD-2, que hi ha entre la carretera de les Arenes i el rec Fondo. El consistori preveu que en aquest espai s'hi ubiquin tallers i petites empreses industrials. En aquest sector hi ha 142 hectàrees, que serviran per altres usos com ara habitatges (37.080 m2) i equipaments comunitaris (14.286 m2). L'alcalde de Roses i altres membres del govern local s'han reunit aquest dimecres al vespre amb els propietaris dels terrenys per detallar la tramitació i també aclarir dubtes.

L'àrea que es proposa per a la zona d'activitat econòmica se situa entre la zona esportiva i la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'institut de l'Illa de Rodes. Es tracta d'un espai que el consistori considera idoni per destinar a aquests usos industrials perquè està molt a prop de la trama urbana del centre de Roses i això permetrà un desenvolupament continu i compacte. A més, es preveu que hi hagi tallers, serralleries o fusteries i altres activitats industrials petites que poden conviure perfectament amb els habitatges.

De fet, el sector SUD-2 on es preveu tramitar aquesta modificació urbanística compta amb 142 hectàrees. De totes elles se'n reservarien 26.385m2 per a usos industrials. 37.080 serien per a usos residencials amb la projecció de 429 habitatges (112 serien per a habitatge social). Per últim, 14.286 m2 es reservarien per a equipaments comunitaris.

Aquesta modificació és una alternativa a la zona industrial que el POUM de Roses del 2010 projectava a la carretera de Vilajuïga. En aquest cas, el planejament es va anul·lar el 2016 i aquella zona va tornar a ser sòl no urbanitzable.

Actualment, el sostre que ocupen els tallers i activitats com ara fusteries, serralleries, etc, situats al centre de la vila -instal·lats majoritàriament en plantes baixes d’edificis residencials-, és d’uns 17.000 m2, mentre que el sòl destinat a ús industrial al municipi es limita a unes illes a l’avinguda Nord, actualment exhaurides i sense cap parcel·la per construir.