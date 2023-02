L'Estat preveu licitar aquest estiu l'estudi constructiu que ha de permetre traslladar l'estació de tren convencional de Figueres a Vilafant –en forma, previsiblement, d'estació intermodal-- i treure els passos nivell del centre de la ciutat. El projecte inclourà un túnel de dos quilòmetres a tocar del castell de Sant Ferran i un traçat de 14 quilòmetres de via, que enllaçarà amb el traçat cap a Portbou. L'actuació podria rondar els 150 milions d'euros. El secretari General d'Infraestructures, Xavier Flores, ho ha explicat aquest divendres en roda de premsa on també ha anunciat una imminent licitació de les obres per desdoblar el cinturó de ronda de Figueres (72 milions d'euros) i una millora dels accessos a Pont de Molins (32 milions d'euros) i el Pont de Príncep (27 milions d'euros).

"Avui és un dia molt important per Figueres: avui la ciutat passa a l'acció en el sentit d'ordenar les seves infraestructures", ha assegurat l'alcaldessa, Agnès Lladó. Després, ha dit, de molts mesos de treball "amb discreció" aquest divendres tres dels grups que integren el govern municipal (ERC, PSC i Canviem Figueres) han presidit una reunió amb el secretari general d'Infraestructures de l'Estat, Xavier Flores, i el cap de carreteres a Catalunya, Vicenç Vilanova.

A la roda de premsa posterior, Flores ha anunciat el desencallament de diversos projectes llargament reivindicats. No només a la ciutat sinó a tota la comarca. Entre ells, una solució definitiva per a l'estació del tren convencional. Després de múltiples debats a l'entorn d'una o dues estacions, l'Estat ha decidit recuperar l'estudi informatiu que va fer l'any 2007 i tirar endavant la licitació per redactar el projecte constructiu, el pas previ a licitar les obres.

Flores ha explicat que el pla que plantegen és el mateix que fa 16 anys: traslladar l'estació a l'oest –concretament, al terme de Vilafant- on hi ha la de l'AVE i fer-ne una d'intermodal o bé dues de separades –això ho haurà de definir el projecte-. Això permetria eliminar les vies del tren al centre de la ciutat i treure els passos a nivell, "una cicatriu" que fa anys que divideix la ciutat en dos "a nivell social però també econòmic", ha dit Lladó. Amb el trasllat d'aquesta infraestructures, al centre quedaran alliberades unes 8,7 hectàrees de terrenys, que s'hauran de reconvertir.

El trasllat a oest entroncaria amb un tram de via de via única ja construït a l'entorn de Vilamalla, que creua el riu Manol i arriba fins a l'estació de l'Alta Velocitat. Aquesta via s'hauria de fer de doble carril i des de l'estació construir un traçat cap a nord que connectaria amb un túnel a tocar del castell de Sant Ferran i amb un tram elevat entroncaria amb la via convencional cap a Portbou, salvant el centre de Figueres. "Faria una volta completa de 14 quilòmetres", ha explica Flores. La intervenció estaria valorada en uns 150 milions d'euros i la previsió és que els treballs de redacció del projecte constructiu durin uns dos anys.

"En aquests moments, estem a punt de licitar, concretament preparant els plecs. Passats els dos anys quan ja tinguem el projecte, podrem passar a la fase de licitació de l'obra", ha precisat Flores.

Tant Lladó com el vicealcalde, Pere Casellas, han celebrat la notícia i han dit que ha arribat el moment de "passar a l'acció". "Hem d'acabar amb els atropellaments, els passos a nivell, amb la cicatriu que ens parteix la ciutat en dos i poder avançar a nivell urbanístic", ha dit Lladó.

Desdoblament del cinturó i nova sortida a l'AP-7

Aquest, però, no ha estat l'únic anunci que ha fet Flores. El secretari general d'Infraestructures també ha avançat que estan a punt de licitar les obres de desdoblament del cinturó de ronda de l'N-II en un tram de 14 quilòmetres. Aquesta obra sortirà a licitació per uns 72 milions d'euros. Associada a aquesta actuació, l'Estat també preveu dues millores d'accés a aquesta via des de Pont de Molins (42 milions d'euros) i la connexió sud al Pont del Príncep (27 milions d'euros).

Flores també explicat que s'ha adjudicat la redacció del projecte per fer una sortida oest de l'AP-7 i una variant a Vilafant per evitar el pas per l'N-260. La redacció d'aquest projecte constructiu començarà en els propers mesos. El responsable d'Infraestructures ha assegurat que aquesta nova sortida, llargament reivindicada, modificarà els hàbits de mobilitat i acostarà l'accés al centre de Figueres i a l'estació de l'AVE des de l'AP-7. Aquest enllaç suposarà una inversió d'uns 16,8 milions d'euros.

L'Estat, a més, s'ha compromès a fer un conveni amb Figueres per abordar la cessió de la titularitat de l'antiga N-II amb una millora del tram urbà. Ara, s'elaborarà un projecte que contempli les actuacions previstes, que estarien valorades segons una primera estimació de l'Ajuntament en entre 8 i 9 milions d'euros. El conjunt d'accions previstes estarien valorades en uns 320 milions d'euros.