La CUP de Figueres qualifica la decisió anunciada el passat divendres pel secretari General d’Infraestructures, Xavier Flores, de «greu» i «no compartida» pel conjunt de govern. Fa referència al projecte de traslladar l’estació del tren convencional de la ciutat al terme de Vilafant, on hi ha la de l’AVE, i fer-ne una d’intermodal o bé dues separades. La formació diu que es tracta d’una «irresponsabilitat» optar per «l’opció més cara i perjudicial» per la ciutat i que obre una «fissura» en les relacions amb ERC i PSC -amb qui comparteixen govern-, que «complica» la possibilitat de compartir un projecte polític després de les municipals del maig. La formació, sota el paraigües de Guanyem Figueres, té un regidor a l’equip de govern a quatre bandes amb ERC, PSC i Canviem Figueres.

La CUP considera que «ERC, un cop més, ha fet el paper de la trista figura davant el PSOE, deixant de banda la ciutadania i als més de 4.000 viatges diaris per la falta d’una estratègia pròpia en aquest punt i falta de valentia política per mantenir el criteri exposat amb anterioritat». En aquest sentit, l’acusa d’acceptar l’opció «més cara i allunyada dels beneficis socials i econòmics que porta a totes les ciutats a voler una estació de tren al centre del nucli urbà». La formació creu que si s’acaba tirant endavant el projecte, Figueres es quedarà sense estació perquè la de l’alta velocitat es troba a Vilafant. Una situació, afegeixen, que li farà perdre «capitalitat» i que va «en detriment de l’interès general, tal i com van demostrar les 6.300 firmes de figuerencs i figuerenques que la plataforma Salvem el Tren va recollir demanant una consulta popular per mantenir l’estació al centre de la ciutat que va desembocar en l’aprovació per unanimitat d’una moció». Els cupaires, en canvi, defensen la supressió dels passos a nivell com a part de l’acord de govern. El projecte per treure els passos a nivell de Figueres i traslladar l'estació es licitarà a l'estiu