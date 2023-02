La Policia Local de Castelló d'Empúries ha multat amb 3.000 euros un veí del municipi per haver pintat una línia groga en un tram de la via pública adjacent al seu garatge. Els agents es van adonar de la pintada dijous passat i van localitzar i identificar l'autor, a qui han denunciat. Des del cos recorden que l'article 58 de la llei sobre trànsit estableix que, excepte per causa justificada, ningú pot instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització d'una via sense permís del titular o, si s'escau, de l'autoritat encarregada de la regulació, ordenació i gestió del trànsit o de la responsable de les instal·lacions.

A més, remarquen que es prohibeix modificar el contingut de senyals o col·locar-hi al damunt o a l'entorn plaques, cartells, marques o d'altres objectes que puguin induir a confusió, reduir la visibilitat o l'eficàcia, entre d'altres.