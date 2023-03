La recta final de l’actual mandat, just abans de les eleccions municipals del 28 de maig, continua aportant notícies rellevants per a Figueres, com a mínim en l’àmbit dels compromisos i els acords de l’Ajuntament amb les diferents administracions superiors. Així ho ha explicitat la candidatura d’ERC encapçalada per l’alcaldessa Agnès Lladó en una reunió mantinguda recentment amb els empresaris del Cercle Euram, en el transcurs de la qual s’ha explicitat que el nou POUM, un cop aprovat, permetrà desencallar el futur de la Sala Edison. Tanmateix, la Generalitat també té a punt la reconversió de l’antiga presó del carrer Sant Pau.

Segons la informació facilitada per Euram, en aquesta trobada, l’actual alcaldessa i candidata republicana, a part de lluir les darreres novetats vinculades amb les infraestructures que depenen de l’Estat, Lladó va recordar que «a Figueres li faltava una planificació a curt, mitjà i llarg termini. Així que, el primer que vam fer, a banda de gestionar la pandèmia per evitar que ningú es quedés enrere, va ser planificar com ha de ser la ciutat. El nou POUM va ser aprovat inicialment el juliol del 2021 i ara es farà l’aprovació provisional, que és el darrer tràmit que pot fer l’Ajuntament, i tenim el compromís del conseller de Territori perquè a l’abril o al maig estigui aprovat definitivament». Figueres ampliarà l'edificabilitat de la Sala Edison per desencallar la reforma i fer-hi el centre comercial Altres dues actuacions que tindran lloc pròximament seran la rehabilitació de l’antiga presó, que passarà a ser una delegació de Treball i Empresa de la Generalitat a Figueres, i el desencallament de la Sala Edison. «Finalment, tindrem aquesta inversió al centre de la ciutat, que afectarà tot el seu entorn. Seran 10.000 metres quadrats d’edificació, amb àrea comercial, hotel i espais gastronòmics», sense perdre «la sala dels miralls i l’amfiteatre». La candidata republicana va comentar que s’ha pogut passar d’un sostre de 4.000 m2 al definitiu de 10.000 m2 amb el compromís per part de la propietat d’executar-ho en un termini concret. «Si no es compleixen aquests terminis, perdran els drets». La presència de Xavier Amiel a la llista d’ERC va agafant forma La possibilitat que el fins ara portaveu de Guanyem Figueres, Xavier Amiel, entri a formar part de la candidatura d’ERC a les pròximes eleccions municipals, va agafant forma. Així s’ha explicitat en la trobada dels republicans amb els empresaris del cercle Euram, en la qual l’actual regidor d’Urbanisme ha participat en la presentació dels eixos del programa republicà al costat de l’alcaldable republicana Agnès Lladó i del tinent d’alcalde Jesús Quiroga. El mateix Amiel va obrir les portes a aquesta possibilitat, el mes passat, quan a través de les pàgines de l’Empordà va anunciar que el seu partit l’havia alliberat de qualsevol compromís, ja que Canviem optava a no tornar-se a presentar. Aleshores, el regidor d’Urbanisme reconeixia que «encara tinc corda per oferir moltes hores de treball i dedicació a la meva ciutat».