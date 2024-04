La CUP-Defensem la Terra reclama un nou tren-tram entre Figueres i Roses

La CUP-Defensem la Terra aposta per “un canvi profund i urgent en el model de mobilitat del país, per vertebrar-lo amb transport públic i sostenible”, assegura la formació independentista a través d'un comunicat.

Per això, defensen l’impuls d’un tren-tram que uneixi Figueres, Castelló d’Empúries i Roses. Dani Cornellà, diputat i candidat de la llista gironina, va defensar ahir en una visita a Castelló d'Empúries que “cal deixar d’invertir quantitats ingents en carreteres, desdoblaments i variants, i impulsar noves connexions ferroviàries que donin servei a la gent del territori". La formació defensa l’impuls de quatre trens-tram per les comarques gironines: l’Olot-Banyoles-Girona, el de les Gavarres, el de Blanes-Lloret i el de l’Alt Empordà.

Cornellà també va destacar la necessitat d’una millora significativa del servei actual de tren: “Cal que el traspàs de Rodalies sigui total i efectiu per canviar el seu mal servei i que, d’una vegada i com tant hem reivindicat, s’adapti l’estació de Camallera per a trens de mitjana distància”. Aquesta obra, va recalcar, "ja hauria de ser una realitat" i donarà servei a municipis com l’Escala, Viladamat i Ventalló, "comptant també amb una línia de bus que les uneixi amb l’R11". Amb tot, va defensar que “cal garantir que aquesta línia comptarà amb horaris adaptats a les necessitats de la gent”.