El plenari del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat una declaració institucional per demanar "el màxim respecte" al paisatge de la comarca en la implementació de les energies renovables. La declaració arriba després que aquesta setmana el govern espanyol aprovés el POEM, el document que obre la porta a la construcció de parcs eòlics marins al golf de Roses. La declaració institucional insisteix en el seu compromís en la transició energètica i recorda algunes de les inversions i estratègies que s'han tirat endavant en aquesta línia. Per altra banda, el Consell Comarcal del l'Alt Empordà es posa a disposició dels municipis per assessorar-los i donar-los suport en tot el que calgui.

L'Estat dona llum verda per als parcs eòlics marins a la badia de Roses El Consell Comarcal de l'Alt Empordà recorda que l'any passat es va impulsar la declaració de Béns Cultural d'Interès Local (BCIL) alguns monuments megalítics que hi ha a l'Albera, entre els municipis d'Agullana, Cantallops, la Jonquera i Capmany. Aquesta protecció ha ajudat a garantir-ne la continuïtat després que en aquesta zona s'hi projectin diversos parcs eòlics. Aquest exemple es pot replicar en altres punts de la comarca que ara temin la destrucció de part del patrimoni i del paisatge amb la implementació de noves energies renovables. Per això, el govern del Consell Comarcal recomana a tots els alcaldes interessats que es posin en contacte amb ells per trobar la fórmula que garanteixi la protecció d'aquests elements. Malgrat tot, des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà demanen respecte al territori a l'hora de projectar aquestes infraestructures. Per això reclamen "les màximes garanties jurídiques, tècniques i mediambientals" de les administracions competents a l'hora de planificar les noves plantes energètiques. A més, també reclamen una distribució "raonada i raonable" de les plantes, així com també que s'obligui a soterrar les línies d'evacuació de l'energia. El consell assegura que és conscient del "potencial eòlic i fotovoltaic" que hi ha a l'Alt Empordà i no s'oposa a construir parcs per a generar energia verda. En aquest sentit, consideren que aquestes plantes contribuiran en el desenvolupament econòmic i social de la comarca, al mateix temps que s'assoleix l'autonomia energètica. Malgrat tot, demanen no massificar el territori, perquè podria tenir conseqüències negatives en la biodiversitat que hi ha a la zona, en molts casos protegida per diversos motius.