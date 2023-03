La Regió Sanitària Girona disposa d’un nou hospital de dia de salut mental per a la població de l’Alt Empordà. Aquest nou equipament, gestionat per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), està dotat de 30 places, distribuïdes de forma equitativa entre atenció a adults i infantojuvenil. El centre, que ja es troba en ple funcionament, permetrà millorar l’accessibilitat i l’equitat territorial en relació amb aquest servei, i forma part del model comunitari i de treball en xarxa que caracteritza la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS a comarques gironines.

El nou servei atén una població de referència de 140.000 habitants i està ubicat al número 5 del carrer Pi i Margall de Figueres. La posada en marxa de l’hospital de dia ha significat una inversió de 387.000 euros: 260.000 euros destinats a la compra del local i 127.000 euros per a l’adequació de l’immoble (obres i equipament).

El local disposa d’una entrada a la planta baixa amb un vestíbul, ascensor i escales d’accés a planta primera. En aquesta primera planta és on es desenvolupa l’activitat. La superfície construïda és de 733 m2 distribuïts en diferents sales i espais. En accedir a la planta superior es troba la zona de consergeria i atenció al públic, despatxos per a professionals i infermeria. També es disposa d’una sala polivalent. L’hospital de dia s’ha dissenyat de manera que les zones dedicades a l’atenció d’adults i l’infantojuvenil estan separades i cadascuna d’elles disposa de consultes, sales de treball per als professionals, espais per a les activitats i taquilles. En el cas de l’àrea d’hospital de dia infantil, també es disposa d’un espai de cuina i menjador.

Amb l’obertura del centre es constata el compromís del Departament de Salut envers la salut mental de la població i s’avança en la millora de l’accessibilitat i l’equitat territorial en els recursos. Fins ara, la Regió disposava d’un únic hospital de dia infantil i juvenil amb 25 places, situat al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. Entre el 10 i 15% de les persones ateses són de l’Alt Empordà. En el cas de l’atenció a adults, a la Regió Sanitària Girona es disposava fins ara de dos hospitals de dia: un al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (IAS) i un altre a Malgrat de Mar (Comunitat Terapèutica del Maresme). Específicament, l’hospital de dia d’adults del parc hospitalari, de referència per a la demarcació de Girona, disposa de 25 places. Entre un 15 i un 20% de les persones ateses també són de l’Alt Empordà.

Així doncs, amb el nou equipament a Figueres la població guanya en proximitat de l’atenció i estalvi de desplaçaments, fet que afavoreix la vinculació al recurs i al tractament.

Atenció al trastorn mental greu en un entorn comunitari

Amb l’estrena de l’hospital de dia de Figueres, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la Regió Sanitària de Girona passa a tenir tres hospitals de dia d’adults i dos d’infantojuvenils. Tot i això, l’objectiu és que la cartera de serveis segueixi creixent en places d’hospital de dia a la resta de comarques, per tal d’afavorir l’accessibilitat de la població. Actualment l’Alt Empordà disposa -a més del nou equipament- d’un centre de salut mental d’adults, un centre de salut mental infantil i juvenil, un servei de rehabilitació comunitària, un centre d’atenció i seguiment a les drogodependències i un equip d’intervenció precoç a la psicosi. També hi treballen els equips mòbils de salut mental d’atenció directa al lloc de vida de les persones amb un problema de salut mental (PSI).