Complicacions a la zona fronterera per circular per l'autopista per les conseqüències d'un accident de trànsit.

El sinistre viari es va produir ahir al vespre a la Jonquera però avui encara hi ha un carril tallat. Els tècnics de carreteres estan treballant per arreglar els desperfectes causats per l'accident. S'ha de reparar el ferm i reasfaltar la zona. Aquesta restricció al trànsit provoca que hi hagi cues des del peatge del Voló fins a la Jonquera. L'accident de trànsit que va tenir lloc ahir al vespre. Un cotxe i un camió van xocar mentre circulaven per l'autopista poc abans de les nou del vespre. El vehicle pesant va acabar amb flames. Tot i això, segons el Servei Català de Trànsit, no es van haver de lamentar ferits. Arran dels fets es van activar els Mossos, Policia Local, SEM i Bombers i es va tallar l'autopista en sentit Girona fins a tres quarts de dues de la matinada. En aquell moment, es va reobrir el trànsit però deixant un carril tallat. La situació s'ha agreujat aquest migdia, quan des de quarts de dotze, es registren cues quilomètriques des del costat francès. Segons el Servei Català de Trànsit, hi ha retencions des del Voló, que es troba a uns 15 quilòmetres de la Jonquera.