Fisersa , l'empresa de serveis municipals de Figueres, ha presentat avui el nou autobús 100% elèctric que s’incorpora a la flota del transport urbà, un dels serveis que gestiona l’empresa plurimunicipal. El vehicle fa 8 metres de longitud, té una capacitat màxima per a 50 persones i un nivell d’emissions del 0%. D’aquesta manera es vol garantir una ciutat més ecològica i neta.

El model adquirit, per un cost de 342.000 euros, és l’e-ATAK de l’empresa turca Karsan, especialitzada en la fabricació d’autobusos urbans de Classe I sense emissions -elèctrics i d’hidrogen-. El nou bus destaca per un disseny d’aparença àgil; fàcil accessibilitat i confort i està preparat per superar totes les condicions que es puguin presentar a la ciutat.

Pel que fa a característiques tècniques, l’e-ATAK té una autonomia de 300 quilòmetres i funciona amb bateries de ion-liti de la marca BMW. El motor elèctric és de 230 kW i està dissenyat per funcionar en condicions climàtiques extremes.

Transport sostenible

Per carregar la bateria el temps necessari és de 5 hores amb corrent altern o 3 amb corrent continu.Fisersa incorpora el nou vehicle a la flota de transport urbà amb el lema Mobilitat de Futur que identifica la ciutat de Figueres i FISERSA.

L’objectiu és ajudar en la mesura del possible a reduir la petjada de carboni i promoure l’ús sostenible del transport urbà.