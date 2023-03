Troben un cadàver en estat de descomposició en una antiga llar d'infants de Figueres

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver en estat molt avançat de descomposició en una antiga llar d'infants de Figueres.

L'autòpsia practicada a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona ha confirmat que l'home no tenia indicis de criminalitat.

El que ara intenta la policia és identificar a qui pertany el cadàver, ja que no es va localitzar cap mena de documentació a la zona. S'estan revisant dades de desapareguts per veure si podria ser algun dels denunciats.

El cos sense vida va ser localitzat divendres passat a mig matí per la Guàrdia Urbana de Figueres. Es trobava en una antiga llar d'infants ubicada a prop del camí de la Muga. Aquest equipament portava el nom de Ramon Reig i va estar obert des de 1969 i va tancar el 2011.

El cadàver ja es trobava gairebé tot en estat esquelètic, fet que indica que feia temps que es trobava en aquell espai.

La Guàrdia Urbana és qui va alertar els Mossos d'Esquadra de la troballa en aquest antic espai educatiu pròxim a l'antic del càmping Pous i el camí de la Muga.

L'antiga llar d'infants es troba abandonada, està a tocar de camps i fa un temps, es va arribar a tapiar per evitar ocupacions. També s'havia convertit, com va informar Diari de Girona, en una zona semblant a un abocador, ja que molta gent hi deixava deixalles.