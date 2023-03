Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per robar gasoil i saltar-se quatre ordres de prohibició d’aproximar-se a la mateixa empresa de Figueres.

L'arrestat té 39 anys té més de 20 antecedents policials per fets similars, i n’ha acumulat 15 en menys de tres mesos. El multireincident ha ingressat a presó.

Pels fets del dia 21 de març, els Mossos l'acusen de ser el presumpte autor de quatre delictes de trencament de condemna i un delicte de robatori amb força a interior d’empresa.

Els fets es remunten a les onze de la nit d'aquest dimarts quan treballadors d’una empresa càrnia del carrer Portugal de Figueres van alertar que tenien un home retingut que els volia robar gasoil dels camions estacionats.

Quan els agents d’aquesta comissaria van arribar al lloc van constatar que el lladre havia saltat la tanca perimetral d’uns dos metres i s’havia dirigit fins a un camió aparcat a l’exterior per forçar el dipòsit i sostreure’n el gasoil. En ser sorprès per un treballador el lladre el va agredir amb un cop de puny per intentar fugir, però va ser retingut per més empleats fins a l’arribada dels policies.

L’home, de 39 anys, va quedar detingut pels fets i per quatre delictes de trencament de condemna. Concretament, els quatre delictes de trencament de condemna eren per haver-se apropat a menys de 50 i 100 metres de l’empresa i per saltar-se la prohibició d’apropament al polígon Recinte Firal. Les ordres judicials foren emeses per un jutjat de Figueres després de les reiterades detencions per part dels Mossos en poc temps per sostreure gasoil. En l’escorcoll se li va intervenir una llanterna, unes mànegues de color verd i dues garrafes de plàstic de cinc i vuit litres.

El detingut ja ha ingressat a presó.

Lladres de comerços de Figueres, Cabanes i Vilafant

La mateixa nit, agents de la comissaria de Figueres també van detenir dos homes més, de 38 i 40 anys, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força a l’interior de dos establiments de Vilafant i quatre robatoris amb força a comerços de Figueres i Cabanes.

Tot va començar la matinada després que saltés l’alarma d’una empresa de maquinària situada a Vilafant, les patrulles d’aquesta comissaria s’hi van adreçar, ja que l’avís situava una persona dins l’establiment. Els Mossos van comprovar que havien forçat la porta d’accés al taller i de la botiga, i que de dins havien regirat uns calaixos i havien sostret uns 400 euros en bitllets fraccionats i monedes. Gràcies a la descripció d’un testimoni diverses dotacions van començar la recerca d’un vehicle amb el qual presumptament haurien marxat els autors.

Els agents van veure un cotxe amb dues persones al carrer Antoni Xirau, que en veure els policies van iniciar una fugida a peu camp a través saltant una barana fins a una riera. En un dels laterals del camp els Mossos van localitzar un home ocultat i estirat a terra, mentre que un segon estava amagat entre uns cactus i un mur. Ambdós van quedar detinguts. Entre els dos portaven uns 90 euros en bitllets fraccionats. A l’interior del vehicle s’hi van localitzar diverses eines, un lot, gorres i guants.

La mateixa nit els agents els van detenir per entrar a robar dins un comerç de Vilafant on van sostreure un portàtil i quatre agendes electròniques després de forçar la persiana.

Fruit de la indagació per part de la Unitat d’Investigació de Figueres s’atribueix als arrestats quatre robatoris més a tres establiments de Figueres i un de Cabanes comesos des de mitjans de febrer fins ara.

Els detinguts, a qui els consten antecedents, han passat el dia 23 de març a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.