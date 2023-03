Figueres acollirà dins les Fires i Festes de la Santa Creu, el 29 d'abril, la Gala dels Premis números 1 a Catalunya de la Cadena 100 amb l'objectiu de premiar i rendir homenatge als grups i artistes catalans que han sigut i són referents del panorama musical.

A la festa es premiarant el talent d'artistes emergents i l'èxit de músics consagrats, que estaran presents a la festa i tocaran en directe alguns dels seus millors temes.

En una mateixa nit, i al mateix escenari, sonaran referents del pop-rock català, com Sau, Sopa de Cabra o Miquel Abras, Manu Guix, la guanyadora del concurs televisiu “Eufòria” Mariona Escoda, les cantants Suu i Sara Roy, els sempre festiu La Pegatina, l'eurovisiva i ex concursant 'Operación Triunfo Beth, OBK o el Festival Acústica, i artistes joves que estan demanant pas com Depol, entre altres premiats.

Amics de les Arts i Nil Molliner

Un altre plat fort de la gala serà l'actuació de Els Amics de les Arts i un fi de festa que anirà a càrrec de Nil Moliner, que tocarà alguna de les seves cançons més conegudes.

La gala començarà a les 20.30h i estarà conduïda per Xavi Caminals, presentador de “La millor varietat musical” de CADENA 100.