La Guàrdia Urbana de Figueres, amb la col·laboració de Fisersa, ha instal·lat un radar fix de control de velocitat a l'avinguda Salvador Dalí, just a la cruïlla del carrer Pere III en sentit Girona. Després de dues setmanes de feina per a preparar la instal·lació, aquest dijous al matí, operaris de l'empresa de serveis i agents del cost policial han col·locat l'aparell que ha de servir per a controlar els excessos de velocitat en aquest tram de l'antiga carretera Nacional-II que l'Ajuntament ambiciona recepcionar per part de l'Estat, titular de la via.