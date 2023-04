Els veïns de Saus-Camallera-Llampaies continuen les accions per mostrar el rebuig a les emissions que genera la fàbrica de piscines. Estan convençuts que són "tòxiques" i preocupats per si posen en perill la salut. A més, les olors generen moltes molèsties perquè com deia l'alcalde, Esteve Gironès, hi ha dies que l'aire és "irrespirable".

Veïns i ajuntament van celebrar una reunió per abordar una problemàtica que porta anys sobre la taula. El 2007 es van fer diverses accions, inspeccions a l'empresa i fins i tot va actuar la fiscalia tot i que es va acabar arxivant. Preocupació a Camallera per les emissions d'una fàbrica de piscines "No volem que l'aire ens mati", o "Prou contaminació", són algunes de les pancartes que es poden veure. La fàbrica emet estirè un producte que pot afectar la salut, però en determinats nivells. L'Ajuntament porta anys reclamant solucions a les molèsties, tal com va publicar Diari de Girona, i perquè està preocupat per la salut dels veïns. Informes de Salut Els informes dels quals disposen de les administracions conclouen que la mitjana està per sota els límits que es consideren, des de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), perillosos. Tot i això, l'alcalde constatava que estableixen una mitjana, que no els convenç i que és com si diàriament et donen una gota de verí. Ara amb les pancartes que es poden veure a diferents punts del municipi, els veïns fan un pas més per reivindicar que no volen respirar les emissions. La fàbrica està a peu de la carretera C31. Està situada en terme de Vilaur, però a tocar el nucli de Camallera. Els veïns recorden que hi ha una escola i un pavelló molt a prop. L´AMPA de Camallera demana que s´estudiïn els casos de càncer