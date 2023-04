Els Bombers han estabilitzat l'incendi que es va originar a la Catalunya del Nord i que alertava Portbou. Durant la matinada, els efectius d'emergència han pogut complir els objectius marcats i que passaven per contenir les flames que afecten el flanc dret. Ho han explicat a l'ACN fonts dels serveis d'emergències que s'han mostrat optimistes amb l'evolució d’aquest foc que va iniciar-se entre Banyuls i Cervera de la Marenda. Han cremat més de 930 hectàrees, 96,37 de les quals a l'Alt Empordà, segons els càlculs dels Agents Rurals. Una quarantena dotacions dels Bombers segueixen treballant sobre el terreny amb línia d'aigua i eines manuals, sobretot per fer front a les pulsacions de vent que es produeixen cada deu o quinze minuts i que durant tota la nit els han mantingut en alerta. També s'han incorporat mitjans aeris, amb els quals no van participar en l'actuació d'aquest diumenge pel fort vent.

"La tramuntana continua bufant amb força i això ens fa tenir aquest treball intens per poder decidir si al llarg del dia podem fer aquest pas o hem de continuar mantenint tant les dotacions com aquesta fase d'estabilització", ha alertat el cap d'intervenció de l'operatiu, Jordi Martín,

Com a conseqüència de les flames la carretera N-260 segueix tallada en els dos sentits perquè la fan servir tant els Bombers de la Generalitat com els dels Pirineus Orientals. També s’ha vist afectada la R11 de Rodalies. La circulació de trens segueix interrompuda i només es garanteix el servei fins a Portbou.

Intensa tramuntana

Un incendi originat a Cervera de la Marenda i empès cap al sud sense control per la intensa tramuntana crema des d'ahir a Portbou, on ja ha afectat un centenar d’hectàrees i havia obligat a desallotjar alguns habitatges. Fins a 43 dotacions dels Bombers treballaven en l’extinció de les flames, que ja al matí havien provocat el tancament al trànsit de la carretera N-260 i també la interrupció de la circulació de trens a la zona. Malgrat això, el cap d’Emergències de la regió de Girona, Jordi Martín, deia ahir a la nit que no es creia que l’incendi arribés a afectar el nucli urbà. A més, fonts dels Bombers afegien que els flancs del foc avançaven «més lentament» i que l’estaven frenant «a la zona del pantà».

#Bomberscat continuem amb una quarantena de dotacions treballant en l'extinció de l'#IFCatalunyaNord. Hem aconseguit els objectius plantejats per aquesta nit i el foc no ha creuat la zona de barrancs situada al Pantà. L'incendi continua ACTIU pic.twitter.com/AlA5cSNd5H — Bombers (@bomberscat) 17 de abril de 2023

De fet, cap a les deu de la nit es va anunciar que els veïns que havien estat desallotjats de forma preventiva d’algunes masies allunyades del nucli urbà i de pisos del barri de la Muntanya ja podien tornar a casa, perquè les flames, encara que continuaven actives, havien començat a remetre.

«El cap ha quedat força frenat al costat del pantà de Portbou i els dos flancs han avançat molt poc significativament les dues últimes hores», afegien els bombers, que deixaven clar que aquest foc, en qualsevol cas, es trobava lluny de zones habitades.

El Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) i els bombers dels Pirineus Orientals executaven maniobres amb foc tècnic en diversos sectors de l’incendi per ancorar-lo i evitar així que augmentés la superfície cremada.

L’incendi es va declarar ahir al matí a la Catalunya nord, prop de Cervera de la Marenda, i des del primer moment la intensitat del fum i la força de la tramuntana que bufava a la zona va posar Portbou en alerta. Segons els Bombers de la Generalitat, el foc va entrar al municipi empordanès poc després de les quatre de la tarda pel puig de la Farella, i va afectar alguns terrenys situats dins de l’Espai Natural Protegit del Massís de l’Albera, segons fonts dels Agents Rurals.

ℹ️🔥 ACTUALITZACIÓ: L' #IFCatalunyaNord afecta, segons dades provisionals, 96,37 ha de l'Espai Natural Protegit del Massís de l'Albera en el terme municipal de Portbou (Alt Empordà). pic.twitter.com/iAmn5ciKSK — Agents Rurals (@agentsruralscat) 16 de abril de 2023

L’alcalde de Portbou, Xavier Barranco, explicava un parell d’hores després que s’havia començat a evacuar els primers veïns del barri de la Muntanya un cop el fum havia arribat a la localitat. L’Ajuntament va habilitar el centre cívic perquè la gent s’hi refugiés i no estigués exposada al fum, i va donar instruccions per no sortir al carrer sense mascareta. Veïns desallotjats i ciutadans francesos de pas per la localitat en van fer ús.

El foc, que va començar entre Cervera de la Marenda i Banyuls, va obligar a tallar la carretera N-260 i les autoritats franceses van tancar l’RD-914. També es va suspendre la circulació de trens transfronterers entre Portbou i Cervera, per on circula la línia R11 de Rodalies. Segons Adif, els passatgers feien un trajecte alternatiu per carretera. Per la seva banda, SNCF informava que no circulava cap tren des de Portbou fins a Perpinyà, la qual cosa deixava sense servei localitats com Argelers, Portvendres i Elna.

La forta tramuntana, que va obligar a aturar l’extinció aèria durant una estona, va fer que les flames s’escampessin des del punt inicial cap al pic de Sant Joan i l’Empordà. A Portbou, els efectius d’extinció treballaven perquè no seguís avançant cap al sud.

Els Bombers de la Generalitat combatien el foc amb almenys 39 dotacions terrestres i un helicòpter (amb 103 bombers i 43 vehicles), al marge d’ADF, mossos, agents rurals, Protecció Civil i Policia Local, i amb el suport dels bombers francesos. També s’havien activat dos avions de vigilància i atac que a causa del vent van haver de tornar a terra.

Imatges aèries de #IFCatalunyaNord, cremant ara mateix al terme municipal de Portbou. Hi ha 43 dotacions terrestres i un helicòpter #bomberscat pic.twitter.com/R7boRMnpWC — Bombers (@bomberscat) 16 de abril de 2023

El Sistema d’Emergències Mèdiques va atendre un bomber afectat lleument per fum als ulls, que va ser evacuat a un centre d’Atenció Primària de Llançà.

Protecció Civil va activar l’alerta del pla INFOCAT ahir a la tarda per l’evolució del foc de Portbou i per les diverses afectacions derivades de l’incendi, com el tall de la carretera Nacional-260 i el trànsit ferroviari a la zona.

Un foc molt virulent

A mitja tarda, les autoritats franceses havien detallat que el foc havia arrasat almenys 750 hectàrees a la zona de Cervera, però que es trobava «en vies de controlar-se». El delegat del Govern als Pirineus Orientals, Rodrigue Furcy, va detallar que «tres quarts» del foc estaven «sota control» i que ja no hi havia persones, ni residències, en perill.

Furcy es va declarar sorprès per la virulència d’un incendi típic de l’època estival i no de l’inici de la primavera. França ha patit un hivern especialment sec i les autoritats havien alertat precisament la setmana passada de l’important risc de sequera aquest proper estiu. «La sequedat del sòl hi ha contribuït, cosa que s’ha ajuntat a unes condicions meteorològiques molt desfavorables», en al·lusió al vent, afegia l’alt funcionari.

D’acord amb la Gendarmeria, s’havia evacuat més de 300 persones a la zona de Cervera i Banyuls, i 180 veïns havien quedat confinats a la primera localitat.

Fins a 500 efectius dels bombers francesos, amb el suport de sis avions, van treballar en l’extinció de l’incendi, l’envergadura del qual va fer que el ministre de l’Interior, Gérald Darmanin, canviés la seva agenda per ser present avui a la zona afectada.