Joan Salellas s'ha presentat com a candidat de Gent de Palau a l'alcaldia de Palau-saverdera a les eleccions municipals del proper mes de maig.

Per Salellas el govern de l'Ajuntament de Palau-saverdera ha de tenir tres eixos principals que han de regir les polítiques municipals: "Volem un ajuntament mediambientalment compromès, econòmicament sostenible i socialment cohesionat".

L'actual alcaldessa de Palau-saverdera, Isabel Maria Cortada, va obrir l'acte fent un repàs dels fets i reptes assolits durant els 8 anys de mandat. Així mateix, va presentar el proper candidat de Gent de Palau, Joan Salellas, com una persona responsable, treballadora i amb vocació de servei públic.

Seguidament el cap de llista i candidat a l'alcaldia per Gent de Palau, Joan Salellas, va explicar els objectius i reptes que el poble haurà d'afrontar en la propera legislatura: "Tenim l'objectiu de seguir governant per a tothom i el repte de seguir transformant i gestionant amb solvència el nostre ajuntament".

Des de Gent de Palau es vol seguir gestionant el proper govern municipal amb rigor, proximitat i transparència cap al ciutadà. També afirmen que es treballarà tant per resoldre i millorar les qüestions del dia a dia, com per planificar i desenvolupar projectes transformadors, sostenibles i de progrés pels propers anys.

La candidatura de Gent de Palau que concorrerà a les properes eleccions és un grup format per cares noves i persones que ja tenen experiència en el govern municipal anterior. Tots junts combinen l'experiència i la solvència en la gestió de l'ajuntament assolida en les dues últimes legislatures, amb noves idees i nous projectes a desenvolupar.

L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Roses, Joan Plana, que va dirigir unes paraules als assistents parlant dels vincles entre els dos municipis i els valors republicans.