L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha publicat aquest matí una història al seu compte personal d'Instagram on es veia el balcó consistorial sense la pancarta amb el lema «Amnistia i Llibertat» . En el seu lloc hi llueix el tradicional mantó que es penja durant les Fires i Festes de la Santa Creu que han començar les seves vigílies el pròxim divendres 21. Aquesta publicació anava acompanyada d'un text que hi diu: «Ja es comença a repirar ambient de fires».

Retiren la pancarta El canvi al balcó ha arribat després que la Junta Electoral de Zona de Figueres obliga a l’Ajuntament de la ciutat a retirar la pancarta penjada a la façana de l’edifici consistorial, donant la raó a Ciutadans. La formació taronja va interposar una queixa el passat dia 12 d’abril i la Junta Electoral va comunicar dimecres la seva resolució. «No només ens dona la raó sinó que demana expressament a l’Ajuntament de Figueres que cessi en la realització d’aquest tipus d’accions», ha assegurat l’alcaldable i actual portaveu de la formació liberal, Héctor Amelló. Ciutadans demana a la Junta Electoral que obligui l’Ajuntament de Figueres a retirar les pancartes de la façana Demanen neutralitat En efecte, la Junta Electoral de Zona de Figueres reconeix que la pancarta amb el lema «Amnistia i Llibertat» fa referència a persones les quals, algunes, eren membres de partits polítics i exhibir-la en període electoral atempta a la neutralitat política que ha de presidir els edificis públics. «El que no és de rebut es que ERC, PSC i la CUP siguin incapaços de mantenir la neutralitat institucional a l’Ajuntament i aprofitin la façana per penjar simbologia clarament independentista, la façana de l’Ajuntament no és el seu plafó d’anuncis», ha remarcat Amelló.