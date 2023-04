La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani de l’Escala ha programat una quarantena d'activitats els dies 6 i 7 de maig. La recuperació del campament romà a la Platja o tallers de cuina i arqueologia al MAC-Empúries són algunes de les novetats. Recreacions històriques, jornades, tastets de vins o anxoves, o el tradicional mercat artesà foment part de la quarantena d'activitats programades.

El Triumvirat Mediterrani té dos espais principals on tenen lloc les activitats: el jaciment greco-romà d'Empúries, el MAC-Empúries, i el centre urbà, a l'entorn de la Platja.

Al MAC-Empúries aquest any hi haurà, el dissabte, el Grup de Reconstrucció Històrica de Badalona i Kuanum amb recreacions històries.

La Platja serà el lloc on es mostrarà de manera propera com era la vida quotidiana a aquella època.

En aquest emblemàtic espai litoral es recuperarà el campament romà, amb la Legio V Macedònica I Cohort de Blanes, i durant tot el cap de setmana es duran a terme diferents activitats, com demostracions de com vivien a en un campament de l’època i tècniques de combat tant ofensives com defensives.

Cuiners i antropòlegs

Una de les noves activitats és Archeofood que es farà el dissabte al MAC Empúries. Els cuiners i antropòlegs Lenka Krnavkova i Reza Aziman oferiran un taller familiar on ensenyaran a preparar unes tapes inspirades en les receptes d’Apici, un gastrònom romà del s.I. A través de la degustació, permetrà explorar els sabors i els ingredients de l’època romana, així com els mètodes ancestrals de conservació d’aliments. L’activitat suposa acostar-nos a la cultura gastronòmica de l’antiguitat utilitzant mètodes moderns i productes de proximitat.

El MAC-Empúries també tindrà una visita lliure al criptopòrtic de la Domus dels Mosaïcs,i jornada de portes obertes durant tot el cap de setmana. Durant el dissabte hi haurà un servei de transport gratuït entre el nucli antic i el MAC-Empúries a hores determinades (entre les 10.30h i les 18h).

Degustació de vins i tastets d'anxova

La gastronomia també serà present a l’activitat de tast de vins salins a l’Alfolí de la Sal el diumenge al matí, una activitat que vincula la història i la gastronomia , amb degustació de tres vins i tastet d’anxova.

Al nucli antic, la jornada de dissabte inclou des de l'obertura del Mercat de productes artesans del Triumvirat fins a l'espectacle de foc que es fa a la Platja a la nit.

El diumenge es concentra l'activitat al nucli antic, amb una nova oportunitat per veure alguna de les novetats i altres clàssics del Triumvirat Mediterrani com és la lluita de gladiadors.

El Triumvirat Mediterrani de l’Escala és organitzat per l’Ajuntament de l’Escala i el MAC-Empúries.