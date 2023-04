Accident de trànsit aparatós el que es va viure ahir a Roses. Un cotxe (Citroen C1) va bolcar lateralment ahir poc després de dos quarts de dotze del migda mentre circulava per la carretera de les Arenes.

Va xocar contra un vehicle que estava aparcat (Mazda 2) i va quedar bolcat de forma lateral al mig de la carretera.

A conseqüència de la topada, el vehicle aparcat també va acabar desplaçant-se i va xocar contra un altre que estava correctament, aparcat, un BMW 316.

Arran dels fets la Policia Local de Roses s'hi va desplaçar amb diverses patrulles i també els Bombers i el SEM.

Pel que fa al vehicle bolcat, els Bombers van haver d'extreure la conductora que havia quedat atrapada a dins del vehicle. Ja que no podia sortir per la porta esquerra perquè és per on estava bolcat el vehicle, segons fonts municipals.

Arran dels fets la conductora del vehicle bolcat va resultar ferida de poca consideració i el SEM la va evacuar a l'hospital comarcal de Figueres.