L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha anunciat aquest dissabte que divendres a la nit va activar la contractació d’empreses externes que ja estan recollint escombraries i netejant la ciutat des de les 6 del matí. En un missatge institucional que ha publicat a Twitter, Lladó ha denunciat la “greu situació de xantatge” provocada per una vaga de recollida d’escombraries “injusta” que va començar divendres de la setmana passada a primera hora. L’alcaldessa ha explicat que el Departament de Salut es va personar divendres a Figueres, va acreditar la situació “d’insalubritat” i va autoritzar l’Ajuntament a prendre mesures extraordinàries per netejar la ciutat.

En conseqüència, Lladó va decretar divendres “la situació d’extraordinària necessitat per risc per a la salut pública a la ciutat”. “La situació és insostenible i el deure del nostre govern és posar-hi solució”, ha assegurat l’alcaldessa, que ha garantit que les empreses externes contractades no pararan fins que tots els barris estiguin nets.

“Estem molt cansats d’aquest tipus de situacions que al llarg dels anys s’han anat repetint”, ha subratllat Lladó, que ha assegurat que el govern municipal “no tremolarà a l’hora de defensar els seus drets”.

Declaració Institucional de l'Alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, en relació a l'emergència sanitària provocada per la vaga d'escombraries. pic.twitter.com/1f4mqgeNkS — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 6 de mayo de 2023

Lladó ha assegurat que el dret a vaga és “sagrat”, però ha denunciat que no s’estaven complint els serveis mínims.