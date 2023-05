La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, diu que "no hi ha res" que permeti dir que els parcs eòlics marins tindran "efectes negatius en la pesca i els ecosistemes" i que, per contra, en alguns dels països on s'han implantat "estan funcionant en molts casos com a reserves". En una compareixença al Congrés promoguda pel Bloc Nacionalista Gallec (BNG) i la CUP, Ribera ha reiterat que el procés es troba en una fase inicial i que els POEM són una "planificació" però que encara falta establir el "marc normatiu" que haurà de definir els concursos. "Però inclús quan hi hagi el marc i s'hagin fet els concursos, caldrà fer audiència, informació pública i avaluació d'impacte ambiental", ha insistit Ribera.

El Consell de Ministres va aprovar a finals de febrer els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) de les cinc demarcacions marines espanyoles. Entre elles, l'anomenada LEBA1, l'única prevista a Catalunya i que inclou el golf de Roses com a zona on es podran instal·lar de parcs eòlics marins. Els plans inclouen les cinc demarcacions marines espanyoles. Es tracta de les que abracen la costa atlàntica (nord-atlàntica i sud-atlàntica), la de les Canàries, la de l'estret de Gibraltar i la llevantino-balear. Els plans aprovats estableixen zones d'ús prioritari i zones d'alt potencial per a diversos usos, entre d'altres, per a l'eòlica marina. I suposen, a la pràctica, el mapa de punts on els projectes es podran instal·lar. Durant la seva compareixença al Congrès, però, la ministra ha insistit que es tracta d'una proposta que rebaixa en 37% la proposta inicial i que suposa permetre la implantació de l'eòlica en un 0,46% de la superfície marina espanyola. "És una xifra molt per sota de la majoria de països europeus", ha dit Ribera. Entre ells, Dinamarca, que la multiplica "per 20". "Anem amb retard en aquesta carrera però no volen perdre el tren", ha dit. L'Estat confirma que el golf de Roses formarà part dels POEM Tot i això, Ribera ha insistit que volen fer les coses "bé" i enfortir les garanties. A més, ha insistit que l'eòlica marina és "compatible" amb la pesca i que, mostra d'això, n'és també el fet que les zones on es podran implementar són considerades com a potencials i no com a prioritàries. A més, ha afirmat que, a hores d'ara, "no hi ha res" que permeti dir que aquest sistema tingui efectes "negatius" per a la pesca i els ecosistemes. Al contrari. Ribera ha assegurat que "la premissa de la que es parteix i l'experiència recent ens diu que en molts casos s'acaben convertint en reserves i espais on s'incrementa la biodiversitat". Amb tot, Ribera ha insistit que tot plegat està en una fase molt inicial i, tot i que no ha concretat quan es faran els primers concursos, ha dit que encara s'ha d'establir el "marc normatiu" que en fixi les bases. "Només s'autoritzaran els que tinguin una avaluació ambiental favorable", ha reiterat la ministra. També ha dit que aquesta primera fase del procés també haurà de servir per "monitoritzar, aprendre i continuar endavant amb el que vingui després". "Queda molt per fer i ho volem fer de la mà de tots", ha afegit.