Un centre d’esports nàutics a Empuriabrava, la coberta fotovoltaica de la Plaça de les Palmeres i la connectivitat de camins per a la pràctica del cicloturisme són tres de les actuacions que es portaran a terme a Castelló d'Empúries després de rebre la confirmació que el municipi rebrà 2 milions d'euros en ajudes dels fons europeus Next Generation.

Castelló d’Empúries ha estat una de les 17 localitats catalanes escollides per rebre finançament dels Fons Next Generation després de concórrer a la tercera convocatòria del Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions 2023.

El projecte “Castelló d’Empúries, dues ànimes de cultura, natura i esport” rebrà els 2 milions que permetran executar la proposta castellonina que consta de dos pilars principals, la rellevància d’Empuriabrava i els esports nàutics, per una banda, i el nucli històric com a epicentre cultural amb la creació de nous espais que permetin actualitzar el model turístic i donar visibilitat a l’aposta per al turisme sostenible. L’execució del projecte s’haurà de portar a terme en tres anualitats, entre el 2024 i el 2026.

De les actuacions a desenvolupar que presenta la proposta, rebran el suport del fons europeu les destinades a la transició verda i sostenible, que pivoten entorn de la creació d’espais que exerceixin de refugi ecosistèmic i de nou motor turístic; a la millora de l’eficiència energètica i a la transició digital. Entre aquestes hi podem trobar un centre d’esports nàutics a Empuriabrava, la coberta fotovoltaica de l’edifici de la plaça de les Palmeres, que s’ha començat a construir aquesta setmana, i la connectivitat de camins per a la pràctica del cicloturisme, que permet connectar els dos nuclis amb altres rutes.

Tres milions dels fons europeus

Amb l’aprovació d’aquesta proposta per part de la Conferència Sectorial de Turisme, de moment ja són tres els milions que Castelló d’Empúries rebrà dels Fons Next Generation comptant amb el que es va concedir el mes d’abril per a la reforma i ampliació de la Sala Municipal. Aquest mes l’Ajuntament també concorrerà en la convocatòria d’ajuts del programa de competitivitat i dinamització del patrimoni històric també dels Fons Next Generation, amb la Rehabilitació i ampliació de la Sala Municipal Palau dels Comtes i amb el projecte de rehabilitació museogràfica per a la posada en valor de l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries.