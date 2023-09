Divuit cellers posaran en valor els vins elaborats en terrenys de pissarra a la Fira Territori Pissarra que se celebrarà al passeig Marítim de Colera el 14 d'octubre.

La programació inclou tasts i conferències.

Els cellers que hi participen són de l'Empordà, Priorat, Llenguadoc-Rosselló i el Penedès.

L'activitat es va estrenar l'any passat coïncidint amb la Festa de la Verema de la DO Empordà. Es tracta de l'inici d'una programació que serà itinerant pels territoris que compten amb sòl de pissarra i que serviran per a la promoció dels seus vins.

La Fira de Vins Territori Pissarra està organitzada pel Celler Hugas de Batlle i Territori Pissarra.

"Posar Colera al mapa" i "emmarcar aquest municipi i l’Empordà com un gran territori vitivinícola de passat, present i, si el canvi climàtic ho permet, de futur" és un dels objectius que explica el responsable del celler i coorganitzador, Eduard Hugas de Batlle.

Per la seva banda, Eshter Pujol, coorganitzadora de la fira, considera que la fira servirà "per donar a conèixer els vins que resulten d'una viticultura en sòl pissarrós i posar en valor els vins de terrer". Tenen unes característiques molt concretes, explica, i són "intensos, golosos i amb força grau alcohòlic, fruita de l'alta concentració de sucres".

A l’edició d’enguany per part de la regió vitivinícola de l’Empordà hi seran presents: Celler Cooperatiu d’Espolla, Celler Gerisena, Celler Hugas de Batlle, Celler Mas Pòlit, Espelt Viticultors, La Vinyeta, Mas Llunes, Somni d’Istiu, Vinyes d’Olivardots i Vinyes dels Aspres. Del Llenguadoc-Rosselló: Domaine du Traginer i La Tour Vieille. Del Penedès hi participarà Orda Vins; i del Priorat el Celler Burgos Porta, Clos Pachem, Costers del Priorat, Perinet i Sandra Doix.

Durant la fira també hi haurà petites mostres del Celler Martín Faixó (DO Empordà) i Mas d’en Gil (Priorat). La jornada tindrà l’acompanyament musical d’Alverd Oliva (12:00h) i Els Barbuts de Sant Esteve de les Roures (17:30h).

Tapes dels restaurants

Els restaurants de Colera hi seran presents amb l’elaboració de diverses tapes que es podran consumir a la fira. El tiquet per fer tastos als expositors dels cellers tindrà un preu de 20 euros (copa de vi inclosa i descompte de 5 euros per a la compra d’ampolles). Es podran assaborir els vins dels divuit cellers participants sense límit de degustacions.

L'alcalde de Colera, Lluís Bosch desitja que es mantingui "molts anys" i es pugui ampliar en un futur la programació. El batlle es mostra optimista pel que fa a l’assistència de públic i espera una elevada xifra de participants en uns actes que compten amb el suport del consistori.

Rutes pel territori

A banda de la fira del dissabte, la programació arrencarà dos dies abans, donant el tret de sortida el dijous 12 d’octubre a les 9:30h mitjançant un itinerari històric organitzat pel Club Excursionista de Portbou i Glops d’Història.

Sota el títol “Vinya, guerra i terra”, s’ha preparat una sortida a peu amb tast de vi per a descobrir vinyes, búnquers i quilòmetres de murs de pedra seca amagats entre Colera i Portbou. És una ruta de 8 quilòmetres circulars de dificultat mitja amb punt de sortida al Passeig Marítim de Colera on poden participar adults i infants.

L’endemà divendres la primera activitat serà a les dotze del migdia amb un tast de vins de pissarra a càrrec d’Esther Pujol al Celler Hugas de Batlle on es tindrà l’oportunitat de degustar sis vins conreats en sòl pissarrós. Els escollits provenen dels cellers Orda Vins (Penedès), Domaine du Traginer (Llenguadoc-Rosselló), Celler Hugas de Batlle (Empordà), Vinyes Olivardots (Empordà), Clos Pachem (Priorat) i Perinet (Priorat). Les reserves també s’han de fer online.

A les set de la tarda serà el torn d’una taula rodona a la sala d’El Trull de Colera de la mà de diversos viticultors que posaran en relleu les pràctiques vitivinícoles emprades en cada regió convidada, amb les seves diferències i similituds alhora que també es tractarà la incidència del canvi climàtic en aquests sòls.

Hi intervindran Eduard Hugas de Batlle del Celler Hugas de Batlle de l’Empordà, Vincent Cantié de La Tour Vieille de la regió de Llenguadoc-Rosselló i Salvador Burgos del Celler Burgos Porta del Priorat. La taula rodona s’acompanyarà d’un tast de vins format per Els Canadells 2022 de La Tour Vieille de Cotlliure i Banyuls, Camí d’en Poca Sang 2022 del Celler Hugas de Batlle de Colera i Mas Sinen 2017 del Celler de Burgos Porta de Poboleda.

Territori Pissarra Colera | Empordà és una activitat organitzada per Territori Pissarra i Celler Hugas de Batlle i compta amb el suport de l’Ajuntament de Colera i el Consell Regulador de la D.O Empordà.

Territori Pissarra

Territori Pissarra és una comunitat que agrupa cellers amb vinyes en sòl pissarrós. La presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta, remarca que són vins "molt singulars" provinents d'un terrer que, en menor o major mesura, es poden trobar en moltes DO permetent donar-se suport entre si. Aquest sòl és molt propi al territori empordanès.