El cantant i compositor de Llançà, Fredrik Strand, de 24 anys, és el primer candidat oficial admès a la nova temporada del talent-show Idol que la televisió sueca TV4 emet des del 2004. El llançanenc, d’origen suec, va ser el cantant més votat pel públic aquest dilluns passat, primer dia de les classificacions finals, després de cantar una versió lliure de Stad i ljus, un himne que sona a totes les discoteques i clubs a Suècia, però que ell va interpretar en una versió «més intimista» i incloent la flauta dolça a l’inici. Això li ha donat el passi directe per entrar a competir, a partir de la propera setmana, pel premi -100.000 euros i un contracte per editar un disc- junt amb una desena més de candidats, escollits entre els set mil inscrits a l’inici.

Aquesta aventura va començar fa un any enrere quan el seu pare, Peter Strand, el va inscriure, sense ell ni saber-ho. «Em van cridar per fer un càsting i vaig anar, però sense grans esperances», comenta tot recordant els de Got Talent i La Voz on també va participar.

Amb Idol ha anat passant totes les fases: un parell virtuals i una de presencial, a l’abril a Estocolm, davant del jurat. En aquesta darrera, Fredrik Strand va interpretar una versió de la mítica cançó napolitana O Sole Mio que va impressionar molt, tant que, com diu Peter Strand, un dels jurats va assegurar que «era del millor que havia escoltat mai».

79 candidats més

En aquest sentit, el cantant empordanès reconeix que era una peça que requereix tècnica lírica. Aquesta, però, li va permetre obtenir un dels bitllets daurats per entrar, amb setanta-nou candidats més, a l’última fase classificatòria, la que ara ha superat amb èxit gràcies al suport del públic suec que es va enamorar de la seva veu i interpretació. Admet estar sorprès perquè ell no comptava, com potser sí els altres candidats, amb un coixí de família o amics al país que el poguessin votar. A Suècia, de fet, només manté un oncle, ja que la seva família fa molts anys que viu a l’Empordà. «Només pensava a no ser el menys votat», assegura.

Malgrat tot, afegeix «confio en els meves dots professionals, no aspiro a ser el millor, però sí vull considerar-me un artista complet component, escrivint cançons, barrejant estils». Ell no pensa en el premi final: «És molt lluny i ara toca anar pas a pas» tot i que és ben conscient de la forta repercussió que té passar per aquest programa d'on, en anteriors edicions, s'han alçat artistes com Loreen, la guanyadora d'Eurovisió 2023.