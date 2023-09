L’Ateneu de Figueres, que vol ser un punt de trobada actiu i dinàmic de cultura popular i de proximitat a l’Alt Empordà, es fa realitat amb la inauguració d’un local de 250 m² de superfície que s’ha condicionat amb el suport de la comunitat. Situat al xamfrà entre el carrer Santa Margarida i el carrer Sant Josep Sol d’Isern, l’Ateneu s’inaugura aquest divendres 29 de setembre amb una jornada de portes obertes. Les entitats Òmnium Cultural, la Iaeden i el Centre Excursionista Empordanès, impulsores del projecte, tenen com a objectiu que arribi a ser un dels centres de teixit associatiu de referència.

Amb les obres acabades, les tres entitats presentaran l’espai als empordanesos i especialment a totes les persones que han fet possible la rehabilitació. El bar encara no estarà operatiu, però s’està treballant amb els que en seran concessionaris per obrir les portes de cara a finals d’aquest any. A l’edifici, de dues plantes, s’hi estableixen les seus de les tres entitats històriques de la comarca en un projecte conjunt per sumar esforços sense que cap d’elles perdi la seva pròpia personalitat. Cada entitat genera un teixit molt fort en el seu àmbit, sigui en la difusió de la llengua catalana, el coneixement del medi natural o l’excursionisme, i han cregut interessant crear un espai comú per unir sinergies. A més dels despatxos de les seus, amb l’objectiu d’obrir les portes a tothom i enfortir els vincles socials a la ciutat, a l’Ateneu també s’obrirà un bar-restaurant amb terrassa als baixos i hi ha una sala polivalent, aules per fer classes de català i altres activitats i un magatzem.

Les entitats coincideixen en el fet que l’Ateneu serveixi per donar un impuls a Figueres amb un centre de cultura per a tothom que viu a la ciutat. El president d’Òmnium Alt Empordà, Eduard Cebrià, destaca que l’espai s’adreça tant als joves com als nouvinguts: «Les persones que venen a les nostres classes de català són gent vinguda de fora d’Europa. Es tracta que tinguin un espai on se sentin bé, programar activitats i que ells també hi vinguin. Som dues societats que vivim en paral·lel dins el mateix espai físic, som veïns, però no ens coneixem: l’Ateneu pot ser un bon lloc per trobar-nos i relacionar-nos».

L’Ateneu és una iniciativa per a la ciutat, davant els problemes de cohesió i pobresa que pateix la ciutat. Com a entitats compromeses amb la gent, creiem necessari fer un pas endavant en aquest sentit. Ara bé, per tirar endavant el propòsit, ha calgut fer reformes al local. Al novembre de l’any passat, quan va començar a prendre forma l’Ateneu, es va preveure que la posada a punt de l’edifici costaria 90.000, 60.000 dels quals podien assumir les entitats. Faltaven, doncs, 30.000 euros, que els impulsors van acabar recol·lectant a través de la campanya de micromecenatge #Omplim250.

La inauguració del local comptarà amb els parlaments dels representants de les tres entitats i Xavier Antich (president d’Òmnium Cultural). Després, com a cloenda, tindrà lloc l’actuació musical de Germanes Massanet. Hi haurà servei de barra durant tot l’acte.