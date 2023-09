El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) ha emès una sentència, a la que ha tingut accés l'ACN, en la que dona la raó als veïns de Vilafant (Alt Empordà) i bloqueja la variant. La justícia conclou que el projecte s'havia aprovat sense haver tingut en compte els informes de les administracions amb competència al terreny que trepitjava la variant. I fa referència a l'informe desfavorable del Ministeri de Foment, en sol·licita que es faci un estudi de mobilitat i es replantegin les mides de la rotonda d'accés a Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà) abans de tirar la variant endavant. El portaveu de la plataforma No a la Variant, Jordi Puig, celebra la sentència que diu que "ha estat un toc d'atenció a l'administració".

"Fins ara, les administracions han actuat amb supèrbia i el procés que s'ha seguit a Vilafant amb la variant n'era un clar exemple", denuncia Puig, que es mostra esperançat amb el fet que aquesta sentència sigui "un punt d'inflexió en la forma que tenen de procedir". En aquesta línia, el portaveu insisteix a dir que "no pot ser que l'administració se salti la normativa" i creu que "aquest toc d'atenció, que s'ha fet des de la justícia, és important".

Infraestructures per reduir emissions

A partir d'aquest punt, les tres plataformes que han encapçalat la lluita contra la variant els darrers anys (No a la Variant de Vilafant, Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IADEN) i Amics del Manol i Palol Sabaldòria) emprendran un nou full de ruta. "Volem fer entendre a les administracions que la societat demana un model de relació amb l'entorn diferent", detalla Puig, que diu que "el que cal no són més vies ràpides que fomentin la mobilitat en vehicles privats, sinó que es facin infraestructures per promoure el transport públic".

En la mateixa línia, els grups en defensa del territori demanen que "s'inverteixi en carrils bici" per fomentar aquest transport i reduir emissions. "Estar a 30 graus a tocar del mes d'octubre fa evident el canvi climàtic i que cal reduir emissions", reflexiona Jordi Puig, que diu que la variant "era una infraestructura innecessària, desproporcionada i sense cap sentit" per contribuir, precisament, en l'augment de temperatures i en celebra el bloqueig.

"La sentència ha estat una gran alegria perquè dona la raó a tota la ciutadania, que des de feia dos anys i mig constatava que la intervenció dels Ajuntaments de la zona i la Diputació de Girona no anava d'acord amb la llei", explica el portaveu de la plataforma No a la Variant de Vilafant, que diu que el projecte estava en una fase "avançada" i que ja hi havia propietaris a qui s'havia pagat l'expropiació del terreny.

Aquest diumenge a les onze del matí, les plataformes en defensa del territori i que s'oposen a la construcció de la variant de Vilafant havien convocat una concentració per denunciar el projecte. Un acte que es mantindrà i "servirà per celebrar el punt d'inflexió". La convocatòria reunirà els participants a l'alzina de Can Puig Massanet, un arbre catalogat per la Generalitat de Catalunya i que està a tocar del traçat del projecte de la variant.

La variant de Vilafant

A la zona on estava projectada la variant de Vilafant ara hi ha la carretera GIP-5129, que uneix Vilafant amb Borrassà (Alt Empordà). La voluntat de la Diputació de Girona era la de convertir el recorregut actualment sinuós en una línia recta. El projecte de la variant, amb un pressupost de 3,6 MEUR, incloïa també un pont sobre el riu Manol de 120 metres de llargada i uns 100 metres d'alçada. La Diputació sosté que no es tracta d'una nova variant, sinó d'unes obres de millora del traçat actual.