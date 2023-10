UGT va denunciar ahir una nova agressió contra funcionaris a Puig de les Basses, la presó de Figueres. Els fets van tenir lloc dissabte en un mòdul de règim ordinari, quan un intern psiquiàtric va agredir dos funcionaris perquè volia anar a la infermeria. Segons explica el sindicat en un comunicat, el pres va clavar-los diversos cops de puny, tot i que la situació no va escalar més per la intervenció dels treballadors. L’intern va ser dut al mòdul d’aïllament, i per ordre dels serveis mèdics va ser traslladat a la infermeria, fet que segons el sindicat suposa una «recompensa» per l’agressió.

El sindicat recorda que ja fa temps que demana al Departament de Justícia que s’obri el departament de Psiquiatria per tractar-hi els interns psiquiàtrics, que per ara estan barrejats amb la resta d’interns i això dificulta «tractar-los de manera individual i especialitzada». Així mateix, el sindicat vol que es traslladi l’intern a un altre centre pel seu nivell de perillositat.