Figueres era una ciutat moderna de començament del segle XX amb un ambient modern i cosmopolita quan arribà un jove notari, Salvador Dalí i Cusí, que escollí la plaça aconsellat pel seu amic Pepitu Pitxot. S'instal·là al carrer Monturiol, número 6, on nasqué Salvador Dalí: l’11 de maig de 1904.

La Casa Natal de Salvador Dalí s’ha inaugurat avui oficialment després de 28 anys de començar a caminar mostrant el món familiar, el Dalí íntim i el públic. Per la regidora de Cultura, Mariona Seguranyes, “aquest és l’homenatge de Figueres a Dalí”.

I el pintor no seria el mateix si no hagués nascut a Figueres i l’Empordà. És una de les primeres afirmacions de l’inici d’un recorregut per la casa natal que acompanyats per la veu d'una audioguia t’anticipa que la durant la visita “podrem reconstruir l’origen de la personalitat daliniana”. Una immersió a les mil cares de Dalí. Es poden passejar per estances com la cuina, l’habitació o la galeria de la casa on visqué i on tants personatges importants de l’època van passar fent tertúlies. El recorregut per tot allò que va marcar el pintor i per la seva pròpia personalitat transcórrer per diferents facetes de Dalí i el seu entorn. Un viatge en el qual la tecnologia permet la immersió al personatge i al paisatge de l’Empordà.

La casa natal s’ha reconvertit en aquest viatge per on en grups de vuit persones i en un recorregut d’un únic sentit es van apropant les diferents cares del pintor i de tot allò que el va influenciar. L’entrada costa entre 8 i 12 euros i es facilita l'audioguia. T’acompanya durant el recorregut la música d’ambient composta especialment.

"El que hem volgut fer és que fos una visita molt emocional, que et submergís en Salvador Dalí, que pràcticament el poguessis tocar i que el contingut també fos important". Ho explica el director de la casa natal, Eduard Bech.

El projecte ha buscat oferir el que no es troba en altre museus, parlar del personatge i de la persona.

El visitant es troba a la part inferior una botiga de merchandising, les taquilles i recepció. També hi ha un espai reservat per a obres de l'artista. Retrat del meu pare (1925) o Retrat de la mare (1913). El primer forma part del fons del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

I a partir d'aquí comença la visita immersiva. Una primera estança, petita. Quatres cadires i el personatge de Salvador Dalí, el notari al fons que arribà el 1900 per fer-se càrrec de la notaria amb el despatx just als baixos. La tecnologia que permetrà capbussar-se en Dalí, de l'empresa UTE Transversal Varis Arquitectes, ja es comença a intuir.

"Trobaràs racons plens de memòria de la seva vida" i veuràs que Dalí "no seria el mateix si no hagués nascut a Figueres i l'Empordà". Són bocins de les informacions que va rebent el visitant, de la veu narradora, de la del propi Dalí, acompanyat d'imatges, vídeos, fotografies i retalls de diaris.

L'origen d'un geni

"Es pot conèixer l'origen d'un geni? Potser no, però ens acostarem una mica a les mil cares de Dalí", s'apunta. i després de la figura del notari es continua fins a l'entresol on va viure fins el 1912. L'ambient familiar, les relacions de la família, i on es va forjar la personalitat del geni. La cuina és l'únic element original, però es reprodueix l'habitació o la galeria. Un cavallet de joguina, les gàbies on criava canaris la mare, una imatge de la finestra que donava al jardí, són elements que t'introdueixen a la família. En aquest entresol també s'hi projecten pintures que va dedicar, per exemple, a Anna Maria, la seva musa i confident. O es coneixen detalls de la història familiar com el germà Salvador Dalí, amb el mateix nom del pintor, que morí amb menys de dos anys a causa d'una infecció inestinal. La mare que morí quan Dalí tenia 16 anys i va suposar la "fi de l'infantesa" o el pare Dalí que admirava i odiava.

"En una taula de la galeria va començar a dibuixar amb una forquilla i una cullera", el Dalí que es va començar a forjar en aquesta casa.

De la casa, a l'escola

Es reprodueix també l'aula escola on tingué mestres que el marcaren com Esteve Trayter. Hi continuarà a la Salle i el Ramon Muntaner on tingué amistats com Joan Xirau o Ramon Reig.

I el visitant es traspassa al segon pis. Imatges per entrar a la seva ment, al viatge vital del pintor. Tot en un ambient íntim, embolcallat per les imatges el so i el discurs.

Els diferents ambients van obrint les cares de Dalí. El que estudia a Madrid on coneix Luís Buñuel o Federico García Lorca o l'aparició de Gala que suposa un abans i un després. "La musa" i que "substitueix la germana".

El Dalí públic

Les portes de l'èxit a París o Nova York, les performances, els anuncis, pel·lícules. "En el personatge tot és estratègia" i Dalí crearia tot un món al seu voltant arribaria a tenir uns bigotis de 25 centímetres de punta a punta. André Breton, recol·locant les lletres del seu nom encunyà el nom de Avida Dollars, amb sed de diners.

Però en el seu recorregut vital també hi ha un recorregut per la pintura.

Al personatge l'acompanya en la visita la seva trajectòria i relació amb el surrealisme, la ciència i la influència del paisatge. Una dels darrers ambientas de la visita és una una sala on se sobreposen imatges de l'Empordà i obres pictòriques. Un espai que emociona, embolcalla el visitant amb imatges i el transporta a racons i paisatges. La regidora de Cultura remarca que es veu tant la primera etapa que actua de pintor impressionista com la surrealista.

I acaba el recorregut que permet veure el Dalí íntim i el públic, comen una pel·lícula, diu el director Eduard Bech i amb l'objectiu de ser un complement als museus o cases de Dalí i amb el desig que el visitant quan surti digui "jo vull saber més", de Dalí i l'Empordà.

El projecte tot just comença a caminar i la regidora de Cultura explica que "mirarem de poder treballar amb element patrimonial". També s'espera continuar treballant amb la Fundació Gala Salvador Dalí.

Inauguració

L’acte inaugural ha comptat amb els parlaments de Raquel Sánchez, ministra en funcions de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya; Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya; i Jordi Masquef, alcalde de Figueres. Han assistit també, entre altres autoritats, Mariona Seguranyes, regidora de Cultura, Patrimoni i Turisme Cultural; i Eduard Bech, director del Museu de l’Empordà i de la Casa Natal Salvador Dalí.

La festa de la inauguració de la Casa Natal Salvador Dalí serà el mateix divendres 20 al vespre. El tret de sortida serà a les 18 h amb una tocada i ballada de sardanes a la Rambla, que tant agradaven al notari Dalí, amb la Cobla Principal de la Bisbal, fins a les 19.45 h. A les 20 h, tindrà lloc l’estrena del documental sobre el complex procés de recuperació de l’edifici i el treball museològic i museogràfic de la Casa Natal, amb el nom "Casa Natal Salvador Dalí, quan tot va començar". La peça audiovisual mostra entrevistes als diferents professionals que han participat en el projecte. El film, de la directora Alba Cros, es projectarà al carrer, davant l’equipament cultural. Tot seguit, concert de jazz amb Smoke Jazz Quartet, amb peces que escoltaven Anna Maria i Salvador Dalí de joves, i festa al carrer Monturiol. Totes les activitats són obertes a tota la ciutadania i no requereixen inscripció prèvia. El cap de setmana de la inauguració (i fins al 25 octubre) serà de portes obertes per als figuerencs i figuerenques, amb reserva prèvia. Després, amb l’equipament obert al públic l’entrada a l’espai tindrà un cost de 12 euros, amb entrada reduïda per a grups escolars, menors de 18 anys i persones jubilades. Es farà en grups d’un màxim de vuit persones.